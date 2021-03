Les vaccins COVID-19 sont sûrs et efficaces pendant la grossesse, selon une nouvelle étude

Les vaccins Moderna et Pfizer COVID-19 déclenchent de fortes réponses immunitaires chez les femmes enceintes et allaitantes, équivalentes à celles des autres femmes en âge de procréer, selon des recherches préliminaires.

Les données suggèrent également que le vaccins sont également sans danger pour toutes les femmes en âge de procréer et qu’elles offrent probablement au moins une certaine protection aux fœtus par le placenta et aux nouveau-nés par le lait maternel.

Cela dit, l’étude, publiée le 8 mars dans la base de données de pré-impression medRxiv , n’a pas fait l’objet d’un examen par les pairs et comprenait un groupe relativement restreint de participants; un total de 131 femmes vaccinées ont participé à l’étude, dont 84 enceintes, 31 allaitement maternel et 16 femmes non enceintes. À titre de comparaison, les auteurs de l’étude ont également analysé des échantillons de sang en banque de 37 femmes infectées par le COVID-19 pendant grossesse .

« Il s’agit de preuves préliminaires … mais d’après les résultats présentés, les vaccins fonctionnent bien chez les femmes enceintes et allaitantes, et similaires aux personnes non enceintes, et mieux que l’immunité naturelle [immunity gained from catching the virus itself]», A déclaré le Dr Denise Jamieson, directeur du département de gynécologie et d’obstétrique de l’École de médecine de l’Université Emory, qui n’a pas participé à l’étude.

Ces résultats correspondent aux données présentées dans d’autres études préliminaires, ainsi qu’à un rapport récent des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui surveille les effets secondaires liés aux vaccins via son application pour smartphone v-safe et dispose d’un registre spécifique pour les femmes enceintes , A ajouté Jamieson.

Les scientifiques soupçonnaient que les vaccins COVID-19 seraient sûrs et efficaces chez les femmes enceintes et allaitantes, mais ils manquaient de données concrètes car ces données démographiques étaient exclues des essais de vaccins, 45Secondes.fr précédemment rapporté . La nouvelle étude est une « première étape » importante pour confirmer les résultats positifs attendus par les scientifiques, a déclaré le Dr Stephanie Gaw, professeur adjoint d’obstétrique, de gynécologie et de sciences de la reproduction à l’Université de Californie à San Francisco, qui n’était pas impliqué dans le étudier.

Bonnes nouvelles jusqu’à présent

La nouvelle recherche n’a considéré que Moderna et Pfizer vaccins parce que c’étaient les seuls vaccins contre le COVID-19 autorisés pour une utilisation d’urgence au moment de l’étude. Les deux vaccins contiennent de l’ARNm, un type de matériel génétique qui code des instructions pour que les cellules construisent des protéines.

Une fois à l’intérieur du corps, l’ARNm demande aux cellules de construire des protéines de pointe, une structure qui sort du coronavirus. Le système immunitaire apprend à reconnaître le pic et à détruire le virus attaché. L’ARNm se dégrade alors rapidement, restant dans le corps pendant quelques jours au plus, selon Horizon , le magazine de recherche de la Commission européenne.

Tous les vaccins COVID-19 n’utilisent pas d’ARNm; par exemple, le Johnson & Johnson shot contient un virus du rhume modifié. Les études futures devront évaluer les vaccins sans ARNm chez les femmes enceintes, mais pour l’instant, la nouvelle étude offre une «bonne nouvelle» provisoire pour les vaccins Moderna et Pfizer, a déclaré Jamieson.

Les participants à l’étude ont fourni des échantillons de sang au moment de leurs première et deuxième doses de vaccin, puis de nouveau deux à six semaines après leur deuxième dose. Ceux qui ont accouché pendant l’étude ont également fourni un échantillon au moment de l’accouchement. Les chercheurs ont examiné ces échantillons de sang pour le SRAS-CoV-2 anticorps , molécules qui se lient au coronavirus et marquez-le pour destruction.

« Des niveaux remarquablement plus élevés d’anticorps anti-SRAS-CoV-2 ont été observés chez toutes les femmes vaccinées par rapport aux femmes enceintes atteintes d’une infection naturelle », ont écrit les auteurs de l’étude.

Parmi les participantes enceintes, 13 ont accouché au cours de la période d’étude et les auteurs de l’étude ont pu analyser le sang du cordon ombilical de 10 d’entre elles. Les 10 échantillons de cordon ombilical contenaient des anticorps générés par le vaccin, ce qui suggère que la protection immunitaire contre le SRAS-CoV-2 était passée des mères à leurs nourrissons.

Tous les lait maternel les échantillons prélevés après la vaccination se sont également révélés positifs pour les anticorps. Après la deuxième injection, un type d’anticorps appelé immunoglobuline G, ou IgG, a considérablement augmenté dans le lait. À ce stade, on ne sait pas combien de protection ces anticorps offrent aux nouveau-nés ou combien de temps durera cette protection, mais cette étude établit un point de départ pour l’enquête, a déclaré Gaw.

Toutes les femmes de l’étude ont présenté des types d’effets secondaires similaires, tels que maux de tête, douleurs et éruptions cutanées au site d’injection. Ils ont également ressenti ces effets secondaires à des taux similaires, qu’ils soient enceintes, allaitants ou ni l’un ni l’autre.

Un sous-ensemble de femmes de chaque groupe a eu de la fièvre et des frissons, le plus souvent après leur deuxième dose de vaccin. Cela incluait environ un tiers du groupe des femmes enceintes, soulignant que celles qui reçoivent les vaccins pendant la grossesse devraient surveiller cet effet secondaire, ont noté les auteurs de l’étude.

Les fièvres – en particulier les fièvres de longue durée et de haut grade – ont été associées à un risque accru de fausse-couche et certaines malformations congénitales, a déclaré Gaw. Les fièvres de haut grade au cours du premier trimestre posent le risque le plus important, mais « une fièvre de bas grade est probablement sans conséquence, en particulier une fièvre de courte durée », a-t-elle déclaré.

Si les femmes enceintes vaccinées développent de la fièvre, « il est important de faire baisser la température avec de l’acétaminophène », a déclaré Jamieson. Elle a dit qu’elle recommande que les patients ne prennent le médicament qu’une fois qu’ils ressentent de la fièvre, plutôt que de prendre de l’acétaminophène avant de se faire vacciner. Et « il est important de se rappeler que le COVID peut provoquer une fièvre prolongée », donc ne pas se faire vacciner comporte son propre risque, a-t-elle déclaré.

Questions restantes

Bien que la nouvelle étude suggère que les vaccins fonctionnent bien chez les femmes enceintes et les mères qui allaitent, les chercheurs n’ont pas exploré les risques potentiels pour le fœtus, ont écrit les auteurs de l’étude.

Théoriquement, il serait préoccupant que l’ARNm du vaccin atteigne le placenta et provoque une inflammation des tissus, a déclaré Gaw. Alternativement, l’ARNm pourrait également déclencher une réaction immunitaire chez le fœtus s’il traversait le placenta, a-t-elle déclaré. Parce que l’ARNm se dégrade si rapidement, cependant, il est peu probable qu’une quantité significative atteigne le placenta, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Dans tous les cas, Gaw et ses collègues prévoient d’étudier l’inflammation chez les mères et les bébés vaccinés après la naissance pour faire face à ce risque potentiel.

Il y a aussi une question de savoir si l’ARNm pourrait passer par le lait maternel. Gaw et ses collègues ont mené une petite étude sur six personnes vaccinées et n’ont trouvé aucun ARNm dans leur lait maternel; l’étude, publiée le 8 mars au medRxiv , n’a pas fait l’objet d’un examen par les pairs, mais laisse entendre que cela ne devrait pas être un problème.

Pour l’avenir, les scientifiques doivent également déterminer si l’issue de la grossesse est similaire entre les femmes vaccinées et non vaccinées, a déclaré Jamieson.

«Le CDC rassemble rapidement ces informations via v-safe», a-t-elle noté. À la mi-mars, plus de 30000 femmes enceintes avaient reçu le vaccin Moderna ou Pfizer et s’étaient inscrites auprès de v-safe, selon Medscape Medical News . Parmi celles-ci, 275 ont depuis terminé leur grossesse et, dans ce groupe, le taux de complications, telles que les fausses couches, les mort-nés et la prééclampsie, n’était pas plus élevé que ce que l’on observe dans la population générale.

« Tout cela était très rassurant, mais nous avons besoin de plus d’informations », a déclaré Jamieson.

En général, les recherches suggèrent que grossesse peut augmenter le risque de COVID-19 sévère, d’admission aux soins intensifs, de besoin de ventilation et de décès par virus , selon le Collège américain des obstétriciens et gynécologues (ACOG). Compte tenu de ce que nous savons jusqu’à présent, les femmes enceintes à haut risque d’exposition au virus devraient sérieusement envisager le vaccin, a déclaré Gaw.

Cela inclurait les travailleurs de la santé, en particulier, ainsi que d’autres travailleurs et enseignants essentiels, a-t-elle déclaré. Mais si une personne enceinte est en mesure de minimiser son risque d’exposition au COVID-19 grâce à une distance physique, elle pourrait choisir d’attendre pour se faire vacciner après la publication de plus de données, a-t-elle déclaré. Des études futures pourraient également indiquer stade de la grossesse serait préférable pour la vaccination, en particulier pour maximiser la protection du nouveau-né, a-t-elle ajouté.

