Les utilisateurs de WhatsApp ont passé plus de 1,4 milliard d’appels vocaux et vidéo le soir du Nouvel An 2021

WhatsApp les utilisateurs du monde entier ont passé plus de 1,4 milliard d’appels vocaux et vidéo le soir du Nouvel An 2020. Selon une déclaration de Facebook, cela en fait le plus grand nombre d’appels en une seule journée sur la plate-forme. Selon Facebook, plus de gens ont passé une nuit à la maison et, en général, 2020 a vu plus de gens se tourner vers la technologie pour rester en contact et faire avancer les choses dans le cadre de mandats de distance sociale et de maintien à la maison.

Déclarant que le réveillon du Nouvel An a établi de nouveaux records, Caitlin Banford, responsable du programme technique chez Facebook, a révélé qu’avant COVID-19, New Year’s Even avait généré les plus gros pics de Facebook en matière de messagerie, de téléchargement de photos et de partage social à minuit à travers le monde, mais mars 2020 a vu des pics de trafic qui a éclipsé le réveillon du Nouvel An à plusieurs reprises.

Selon Facebook, plus de 1,4 milliard d’appels vocaux et vidéo ont été passés le soir du Nouvel An 2020 dans le monde, le plus grand nombre d’appels en une seule journée WhatsApp. En outre, WhatsApp les appels ont augmenté de plus de 50% par rapport au même jour l’an dernier.

Sur Messenger, le réveillon du Nouvel An 2020 a été le plus grand jour de tous les temps pour les appels vidéo de groupe aux États-Unis. Enfin, plus de 55 millions de diffusions en direct sur Facebook et Instagram ont été diffusées dans le monde le soir du Nouvel An.

