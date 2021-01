Les utilisateurs de TikTok utilisent ce filtre pour créer des photos avec des parents décédés

L’un des secrets du succès de la plateforme de partage vidéo TIC Tac c’est la créativité des utilisateurs qui les amène à utiliser les outils à l’intérieur et à l’extérieur de l’application pour créer du contenu surprenant, même de manière inattendue. Le dernier exemple est celui d’un filtre à l’intérieur de l’application qui vous permet de s’intégrer dans les photographies qui ont déjà été prises, et que beaucoup utilisent pour se réunir – au moins dans leurs souvenirs – avec les membres de la famille et d’autres des êtres chers qui ne sont plus là.

Comment fonctionne l’effet de numérisation d’écran vert

Le nom de l’effet est Balayage d’écran vert et son fonctionnement est simple: mettez-vous simplement dans la pose désirée et, pendant la prise de vue, attendez que la ligne horizontale qui va de haut en bas passe sur votre visage. Dans le passage, le sujet est inséré dans une image d’arrière-plan préalablement choisie, uniformisant la coloration des deux sources d’informations pour en renvoyer une image statique finale; une photographie en somme, qui semble avoir été prise comme si le protagoniste de la vidéo avait été présent avec les autres sujets représentés.

Les premiers tiktoks qui sont devenus viraux après le début du nouvel effet avaient pour la plupart des tons ludiques, mais bientôt quelqu’un a décidé d’utiliser la nouveauté dans un but plus élevé: représenter en photographie avec des gens. avec lequel il n’est plus possible de créer de nouveaux souvenirs, comme des parents ou des amis disparus. Ceux qui ont essayé l’expérience la décrivent sur le réseau social comme quelque chose de profond sur le plan émotionnel, et il n’est pas surprenant que cette dernière utilisation du filtre d’analyse de l’écran vert ait été si appréciée.

Comment utiliser l’effet de balayage d’écran vert

Pour trouver l’effet, recherchez simplement son nom dans la zone de recherche TikTok, bien que l’obtention du résultat souhaité puisse nécessiter plusieurs tentatives. Parmi les facteurs à prendre en compte figurent l’image d’origine dans laquelle vous souhaitez vous insérer et la pose à prendre, avec laquelle vous n’avez pas à couvrir les autres sujets.