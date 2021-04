Les tweets étranges de Metal Gear font penser qu’une annonce arrive la semaine prochaine

Nous ne savons même pas par où commencer avec celui-ci. Une série de tweets plutôt cryptiques liés à Metal Gear a suscité des spéculations sur une sorte d’annonce entrante. Tout cela est un peu bizarre, mais nous essaierons de donner un sens à cela.

Un compte Twitter nommé «Tom Olsen» a été créé en avril 2021. Selon la biographie, Tom est un «technicien de maintenance au Big Shell» – le cadre principal de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Tom ne suit que les comptes officiels de Metal Gear, Konami, Hideo Kojima et l’équipe de baseball des New York Mets. De plus, tous les tweets de Tom ont été liés à Metal Gear Solid 2 jusqu’à présent, avec des captures d’écran du jeu.

L’un des derniers tweets de Tom suggère que quelque chose arrive bientôt:

Graisser les roues dans Strut E, le «service de distribution de matériel» (nous l’appelons simplement la salle des colis). C’est étrange … Il y a beaucoup plus de boîtes expédiées que d’habitude. La direction doit bientôt se préparer à quelque chose de grand! pic.twitter.com/rrg7IFpzG7 – Tom Olsen (@TheTomOlsen) 16 avril 2021

Ok, alors qui est ce «Tom Olsen»? Est-ce juste un étrange récit de jeu de rôle? Pourquoi quelqu’un devrait-il s’en soucier? Eh bien, Tom a été cité sur Twitter par le compte officiel de Metal Gear il y a quelques jours à peine. Le compte a joué avec le tweet de Tom et semblait suggérer que quelque chose se passait « la semaine prochaine ».

Tom, nous en avons parlé.

Veuillez vérifier votre codec chaque matin pour les mises à jour des réunions et les évacuations en cas d’incursions PMC. Et nous avons des visiteurs la semaine prochaine, alors terminez de nettoyer les évents et assurez-vous que les drapeaux sont tous correctement accrochés, mais ne touchez pas le C4 cette fois. https://t.co/u9C6yrONil – OFFICIEL METAL GEAR (@Metalgear) 14 avril 2021

C’est juste un peu bizarre, n’est-ce pas? Compte tenu de la nature souvent mystérieuse de la série Metal Gear, il n’est pas étonnant que les gens commencent à y prêter attention. Cela dit, nous avons vu beaucoup des rumeurs commencent par d’étranges manigances sur les réseaux sociaux, et la plupart du temps, elles ne sont pas ce à quoi vous vous attendez. À ce stade, ces tweets pourraient signifier n’importe quoi, nous vous déconseillons donc de susciter vos espoirs.

Mais les chuchotements des remakes de Metal Gear Solid font le tour depuis des mois, et cette chose ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu. Nous devrons simplement attendre et voir si quelque chose se passera la semaine prochaine, n’est-ce pas?