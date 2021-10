Les trois changements les plus importants dans le monde de la série des 20 dernières années

La télévision n’a plus le poids qu’elle avait à une autre époque, où des fictions comme Seinfeld, Amis ou La tribu Brady, s’il faut voyager encore plus loin dans le temps, ils ont dicté la manière dont tout ce qui sortait du petit écran était consommé. Des productions épisodiques qui avaient un arc narratif général mais qui fonctionnaient comme des produits fermés en eux-mêmes, comme Les fichiers X, par exemple, ce sont eux qui régnaient dans chaque signe.

C’étaient des temps de saisons de plus de 20 épisodes, avec des histoires coupées pour qu’il y ait de la place pour les publicités. Aujourd’hui, les livraisons dépassent rarement 13 chapitres et les montages sont beaucoup plus agiles, sans cet espace pour les publicités. Ces changements dans la télévision se sont produits à trois moments marquants au cours des deux dernières décennies.

Les Sopranos, l’ère cinématographique de la télévision

En 1999, Les Sopranos de David chasse est venu à l’écran de HBO comme une proposition complètement différente. Non seulement il présentait un protagoniste à la moralité douteuse avec lequel le public sympathisait (ce qui a été vu plus tard, par exemple, dans des fictions telles que Des hommes fous ou Breaking Bad), mais a radicalement changé la qualité du produit. L’âge d’or de la télévision est né avec cette fiction qui a duré jusqu’en 2007 et qui proposait des histoires racontées avec une qualité qu’on avait l’habitude de voir au cinéma. Les productions grand public d’aujourd’hui sont tenues de maintenir un certain niveau et cela est dû à Tony soprano et sa famille.

Les débats virtuels de Lost

Ce qui était autrefois connu sous le nom de pourparlers de distributeur d’eau (parler de refroidisseur d’eau), qui consistait à arriver au bureau et, à chaque Pause, aller au bidon d’eau le plus proche pour discuter avec des collègues de travail de la série du moment, il s’est tourné vers internet. Aujourd’hui complètement popularisé par les réseaux (notamment en Twitter), la pratique des débats virtuels a connu sa naissance au milieu des années 2000, par la main de Perdu. La surpopulation d’Internet et la multiplication des forums, qui ont également favorisé le piratage des épisodes, ont rendu Perdu et ses milliers d’inconnues seront discutées parmi les fans du monde entier, via un ordinateur.

Les marathons Netflix

Le dernier changement dans la façon de consommer les séries l’a marqué Netflix, avec ses premières productions originales. D’abord avec Château de Cartes, en 2013 puis définitivement avec Des choses étranges À partir de 2016, la première de saisons complètes en une seule journée a obligé les fans à regarder leur série le plus rapidement possible. De pair avec le point précédent, avec les débats dans les réseaux, le marathon des séries a non seulement servi à suivre les débats mais aussi à éviter le fameux spoilers.

