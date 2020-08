Les titres du premier août du Xbox Game Pass sont maintenant disponibles

Hier, nous avons appris les nouveaux titres ajoutés au Xbox Game Pass. Un total de six nouveaux jeux sont ceux qui font partie du deuxième lot de titres dont nous pouvons profiter dans le service d’abonnement Microsoft. Ils sont disponibles au téléchargement sur Xbox Game Pass à partir d’aujourd’hui.

En revanche, seul Final Fantasy VII HD arrivera quelques jours plus tard, plus précisément le 13 août et sera disponible sur console et PC.

Un autre Darksiders rejoint le Xbox Game Pass

En plus d’être disponible en téléchargement à distance sur l’application mobile, nous partageons son lien dans le Microsoft Store, afin que vous ne puissiez pas aller lui donner de la canne: