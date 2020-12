Les tiques porteuses de la maladie de Lyme pourraient envahir un nouveau territoire dans le Midwest

Selon une nouvelle étude, les tiques à pattes noires pourraient bientôt étendre leur territoire à travers le Midwest des États-Unis, transportant la maladie de Lyme avec elles.

Les chercheurs de l’étude ont créé une chronologie indiquant quand et où la tique à pattes noires (Ixodes scapularis) s’est propagé depuis les années 1960, lorsque l’arachnide parasite a été détecté pour la première fois dans le Wisconsin et le Minnesota. L’équipe a identifié plusieurs facteurs environnementaux qui aident les tiques à migrer d’un endroit à l’autre et, en utilisant ces données, ils ont prédit où les tiques iraient ensuite.

D’ici la fin de 2021, la tique à pattes noires sera probablement détectée dans 42 comtés supplémentaires du Midwest, selon le modèle. Et avec eux, ils apporteront la bactérie Borrelia burgdorferi, le microbe qui cause maladie de Lyme .

La bactérie provoque une éruption cutanée qui peut persister dans la peau pendant environ un mois. L’infection peut alors se propager au reste du corps, provoquant des courbatures, de la fatigue et de la fièvre. Sans traitement, la maladie de Lyme peut provoquer des picotements dans les membres, de l’arthrite et des changements neurologiques, tels que la perte de mémoire et la paralysie.

«On pense que les tiques sont le seul vecteur de la maladie de Lyme chez l’homme», avec I. scapularis étant la plus importante, l’auteur de l’étude Allison Gardner, professeur de biologie et d’écologie à l’Université du Maine, a déclaré à 45Secondes.fr. Étant donné que certains symptômes de la maladie de Lyme se chevauchent avec ceux d’autres maladies, telles que le zona, il est important que les médecins soient conscients des populations de tiques à proximité pour suspecter la maladie de Lyme, a déclaré Gardner. S’ils sont identifiés rapidement, la plupart des cas de maladie de Lyme peuvent être traités avec quelques semaines d’antibiotiques, selon les Centers of Disease Control and Prevention (CDC).

Le modèle de l’équipe a utilisé des données au niveau du comté sur les rapports de tiques et des données environnementales de la région, telles que le nombre de rivières et la quantité de couvert forestier dans différents comtés; ils ont également suivi l’incidence de la maladie de Lyme en utilisant CDC bases de données , articles de revues et données au niveau des comtés.

Il s’est avéré que les tiques se propageaient selon un schéma ondulatoire. Sans surprise, le meilleur prédicteur de propagation était de savoir si un comté exempt de tiques se trouvait à côté de celui où des tiques avaient été détectées au cours des 10 années précédentes. Une plus grande couverture forestière s’est avérée être un autre facteur clé, probablement parce que les animaux forestiers, tels que le cerf de Virginie et la souris à pattes blanches, sont des hôtes de la tique, a déclaré Gardner.

Les rivières ont également augmenté le risque de propagation des tiques dans une région. « Dans l’Illinois, par exemple, les tiques sont d’abord arrivées le long de la rivière Illinois, puis se sont propagées assez rapidement le long de la rivière », explique l’auteur de l’étude Brian Allan, professeur d’entomologie à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. dit dans un communiqué . Les rivières agissent souvent comme des «couloirs pour la faune», ce qui signifie que des animaux comme les cerfs et les oiseaux chanteurs migrateurs, qui transportent également des tiques, se déplacent fréquemment le long de leur longueur, a déclaré Gardner.

Pour les années 2012 à 2016, le modèle a prédit l’apparition de tiques dans les nouveaux comtés avec une précision supérieure à 90%, de sorte que l’équipe a ensuite utilisé le modèle pour faire des prédictions sur 2021.

Comme on pouvait s’y attendre, une fois que des tiques à pattes noires ont été trouvées dans un comté, un énorme pic de maladie de Lyme dans ce comté a suivi. Mais les auteurs ont également identifié 31 comtés où les cas de maladie de Lyme ont augmenté, même si le parasite n’y vit apparemment pas. Cela suggère que les tiques à pattes noires ont peut-être déjà envahi ces comtés, bien qu’elles n’aient pas encore été détectées.

La recherche des tiques est laborieuse et coûteuse, a noté Gardner; il s’agit de piéger et d’inspecter la faune locale à la recherche de tiques, ainsi que d’inspecter le gibier que les gens apportent aux postes de chasse. Les géomètres peuvent également faire glisser de gros morceaux de tissu à travers les bois et compter toutes les tiques qui collent, a-t-elle déclaré. Le fait de signaler les régions comme à haut risque d’invasion pourrait aider les comtés à obtenir des fonds pour de tels efforts.

Les résultats ont été publiés le 22 décembre dans la revue Actes de la Royal Society B.

