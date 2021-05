Les thérapies par les fleurs aident la santé des enfants

La thérapie florale par l’utilisation des élixirs floraux est excellente pour aider les enfants à grandir en équilibre et avec une santé psycho-émotionnelle.

Les enfants ont de très fortes ressources pour montrer ce qu’ils ressentent. Leur regard, leur comportement, leurs pleurs, leurs gestes, leur façon de jouer et leurs relations sont la façon dont les enfants expriment ce qu’ils ressentent.

J’ai sélectionné des élixirs floraux qui peuvent être très utiles pour les enfants. Tous appartiennent au système de fleurs de Bach créé par le médecin anglais Edward Bach. Sont-ils:

Chicorée

Convient aux enfants possessifs, jaloux et attachés. Cela atténuera la jalousie que l’enfant éprouve à l’égard de ses parents, de ses frères et sœurs ou de leurs jouets, ainsi que le besoin qu’il a de ne prêter attention qu’à lui-même;

houx

C’est très utile pour les enfants agressifs, qui battent des camarades de classe et qui pensent à la vengeance lorsqu’ils se sentent en colère. Holly aidera l’enfant à devenir gentil, attentionné, généreux et avec un grand sens de la compassion;

Vigne

Convient aux enfants dominateurs et autoritaires qui n’acceptent pas d’être contredits. La vigne apportera de la détermination, mais sans domination, réorientant l’excès d’autoritarisme de l’enfant et l’aidant à devenir un leader, mais sans imposition.

Pour plus d’informations sur les autres élixirs floraux qui peuvent vous aider, recherchez un thérapeute floral. Il est important de souligner l’influence des parents sur le développement et la croissance des enfants. Si nécessaire, les parents doivent également demander une assistance professionnelle et prendre également des élixirs floraux.

Les fleurs n’ont pas de contre-indications et peuvent être utilisées par des personnes de tout âge, y compris les bébés. On les trouve dans les pharmacies d’homéopathie et de manipulation à travers le pays. Ils sont généralement utilisés en prenant 4 gouttes 4 fois par jour.

Pour conclure, je laisse quelques mots de Grant Edward Bach pour notre réflexion:

«Un enfant a décidé de concevoir une maison à temps pour la donner à sa mère comme cadeau d’anniversaire. Dans son petit esprit, la maison était déjà conçue, il savait à quoi elle ressemblerait même dans ses moindres détails, manquant juste de la mettre sur papier. Aussi minutieusement que possible, elle traduisit son idée de maison en forme. C’était une œuvre d’art parce que tout était entièrement son idée, chaque trace de son amour pour sa mère, chaque fenêtre et chaque porte peintes avec la conviction qu’elles devaient être là. Même si cela ressemblait à une botte de foin, c’était la maison la plus parfaite qui ait jamais été conçue: c’était un succès, car le petit artiste avait mis tout son cœur, son âme et son être à le faire. C’est la santé, c’est le succès et le bonheur et un service authentique. Servir par amour en parfaite liberté, à notre manière.