Les téléspectateurs ne peuvent pas en avoir assez du film « sous-estimé » de Guy Ritchie et Jason Statham

« L’équipage se demande qui il est et d’où il vient. Bientôt, le motif ultime du tireur d’élite devient clair alors qu’il prend des mesures dramatiques et irrévocables pour régler un compte.

Le duo a déjà travaillé ensemble sur serrure, réserve et deux barils fumants et Arracher.

«Mechant comme f ** k et absolument déchirant. Statham est à son plus vicieux et implacable ici. Quand il est sorti à l’origine, j’ai entendu beaucoup de bonnes choses à ce sujet d’Action Twitter et cela n’a pas déçu.