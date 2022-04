Les téléspectateurs en colère alors que le comédien Golden Buzzer a déjà Amazon Prime Show

Le comédien a impressionné les juges Alesha Dixon, Amanda Holden et David Walliams avec ses blagues, sans oublier Simon Cowell qui lui a remis son premier Golden Buzzer, qui envoie des actes directement en demi-finale.

Un certain nombre de fans de l’émission ITV se sont rendus sur Twitter pour souligner le fait qu’il a déjà sa propre émission, certains décrivant la dernière série de L’Angleterre a un incroyable talent comme ‘une solution’.

Un autre a déclaré: « Le comédien ce soir allait bien mais il a eu 10 ans sur le circuit, son propre Amazon Prime Show et est même apparu à O2! »

« Je refuse de croire que les #BGT Golden Buzzers sont réels et spontanés », a écrit un téléspectateur.

« Hier, c’était à quelqu’un qui a chanté une vraie chanson en Le plus grand showman et a été dans les charts musicaux aux États-Unis. Ce soir c’est un humoriste qui fait un stand up sur Amazon Prime… »