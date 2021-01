Les téléphones Android bon marché perdent 95% de leur valeur en seulement 2 ans

Voulez-vous un mobile qui ne perde pas sa valeur? Achetez-vous un iPhone

Bien que les téléphones Android présentent de nombreux avantages par rapport aux appareils iOS, l’une des principales raisons de parier sur les terminaux Apple est leur valeur de revente plus élevée.

Qu’est-ce que ça veut dire? Que si vous achetez un iPhone et que vous souhaitez le vendre après deux ans, vous pourrez gagner beaucoup plus d’argent que si vous achetez un téléphone Android et en même temps que vous souhaitez le vendre sur le marché de l’occasion. Une étude certifie désormais que les mobiles Android «bon marché» perdent jusqu’à 95% de leur valeur en seulement 2 ans.

Si vous souhaitez vendre un smartphone sur le marché de l’occasion, n’achetez pas d’Android

Si vous pensiez que les téléphones Samsung se dévaluaient beaucoup au fil du temps, faites attention à ce qui suit.

Parce que, comme le Phone Arena nous informe, une étude récente a confirmé ce que nous savions tous, que les iPhones se vendent mieux avec le temps. Maintenant, après cette évidence que nous savions tous, Il faut également mettre en évidence d’autres données que nous trouvons intéressantes.

Selon ce rapport, Les smartphones Android d’une valeur de plus de 700 € se déprécient deux fois plus vite que les iPhones. Quand commencent-ils à perdre de la valeur? Dès le premier instant, nous les sortons de la boîte. Le prix d’un iPhone baisse de 16,7% la première année et de 35,47% la deuxième année, tandis qu’un Android 33,62% la première année et 61,5% la seconde.

Voulez-vous vendre votre appareil? Pour que vous puissiez obtenir autant d’argent que possible pour lui

Le plus curieux de tous concerne les téléphones de 350 euros ou moins ou ceux que l’on pourrait considérer moyenne / basse gamme. Après la première année d’utilisation, ces terminaux se déprécient de 52,61% et 73,61% en deux ans. Une fois ce point atteint, le prix la troisième année tombe à 85% et à 95% la quatrième. C’est-à-dire, que le téléphone perd pratiquement de sa valeur après quatre ans.

En termes de marques, les smartphones Apple sont évidemment les appareils qui se déprécient le moins. Et quoi d’autre? Eh bien, les taïwanais de HTC.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂