Les teasers divulgués des Samsung Galaxy S21 et S21 + montrent le nouveau module pour les caméras arrière et les couleurs qu’ils apporteront

Le prochain produit phare de Samsung vise à être le Samsung Galaxy S21 et son ancienne version S21 +. Il n’a pas encore été présenté et il n’y a rien d’officiel, mais nous avons eu des rumeurs précédentes avec des rendus. Et ils ne semblent pas se tromper, de nouveaux teasers qui ont fuité qui sont apparemment réels, nous montrent leur module arrière pour les caméras et les couleurs officielles qu’elles auront.





Dans une série de courtes vidéos qu’Android Police a obtenu, vous pouvez voir comment l’apparence finale du les smartphones de Samsung. L’un des détails les plus marquants sera l’autre couleur qui accompagnera le noir, le «Phantom Violet». C’est un curieux violet qui vient combiné avec un bronze pour le module caméra et les côtés.

Dans le cas du noir, cette idée est également suivie en utilisant deux tons, dans ce cas le module de caméra et les bords sont d’un noir plus brillant. Grâce à cela et au fait d’utiliser le même matériau, Samsung donne une continuité au module de caméra en le faisant apparaître plus intégré dans le téléphone étant totalement attaché aux bords du mobile.

L’affichage mérite également d’être noté. Dans le S21 et S21 +, nous voyons un écran avec des côtés plats, tandis que dans le S21 Ultra, nous avons un écran avec des côtés incurvés. Ces côtés ont été popularisés par Samsung lui-même il y a des années avec son Galaxy Edge. Depuis, il l’a conservé dans différentes versions et modèles, même si ce n’est pas du goût de tout le monde.

À quoi s’attendre du Galaxy S21

Nombreuses sont les rumeurs qui ont circulé autour des Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra ces derniers mois. Les mineurs et les mineurs devraient disposer d’au moins trois caméras. jusqu’à cinq caméras le modèle Ultra. D’autre part, tous prendront en charge la connectivité S Pen ou 5G, entre autres fonctionnalités.

Entre autres spécifications et fonctionnalités qui ont été divulguées L’un des prochains téléphones premium de Samsung est également, par exemple, son énorme batterie d’une capacité allant jusqu’à 5000 mAh. Des rumeurs précédentes nous ont également montré à quoi ressemblera son apparence finale si les rendus basés sur les fuites sont exacts.

Si les rumeurs sont vraies, elles le seront présenté officiellement le 14 janvier 2021. Son prix varie de 899 dollars pour le S21 à 1 299 dollars pour le S21 Ultra. Nous laisserons bientôt des doutes.

Via | Police Android