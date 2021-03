Les suricates semblent se réjouir lorsque les visiteurs du zoo reviennent après le verrouillage

Lorsque les humains ont inondé leur zoo en Afrique du Sud, après des mois de verrouillage, les manchots africains n’auraient pas pu s’en soucier moins, selon une nouvelle étude. Pendant ce temps, les suricates pétillants d’un zoo du Royaume-Uni semblaient exaltés par leurs visiteurs bipèdes.

À queue élancée suricates (Suricata suricatta) ont interagi plus positivement les uns avec les autres après le retour des humains à leurs expositions, tandis que les pingouins (Spheniscus demersus) a continué comme si rien n’avait changé.

Les chercheurs ont étudié le comportement des animaux avant et après la réouverture des zoos au Royaume-Uni et en Afrique du Sud pour en savoir plus sur la manière dont le verrouillage les affectait. Leurs résultats ont été publiés dans le numéro de mars de la revue Science appliquée du comportement animal .

«Nous ne pouvons pas dire ce que ressentaient les animaux, mais les comportements positifs que nous avons observés (par exemple, des interactions sociales positives les uns avec les autres et des interactions positives entre l’homme et l’animal) suggèrent que le retour des visiteurs a été une expérience positive et engageante pour les suricates,» La première auteure Ellen Williams, chargée de cours sur le comportement et le bien-être des animaux à l’Université Harper Adams au Royaume-Uni, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Plus de 700 millions de personnes visitent normalement les zoos et aquariums dans le monde chaque année, selon le Association mondiale des zoos et aquariums . Les deux repaires d’animaux, cependant, ont été forcés de fermer soudainement leurs portes en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, laissant les animaux seuls – à l’exception des quelques membres du personnel qui ont continué à travailler – dans des parcs presque vides.

Les gardiens de zoo ont commencé à signaler que les animaux souffraient sans la compagnie des visiteurs. Des animaux comme les suricates «manquaient à leurs amis humains» dans les zoos néo-zélandais, The Guardian a rapporté en avril 2020, et le personnel du zoo de Singapour emmenait leurs pingouins africains se promener en mai pour les aider à rester stimulés sans visiteurs, le Daily Mail a rapporté .

Ces anecdotes ont conduit Williams et ses collègues à se demander comment les animaux se comportaient pendant le verrouillage. « De toute évidence, les zoos ne sont généralement pas fermés pendant de longues périodes et cette étude nous a donc offert une occasion unique de mieux comprendre comment les suricates et les pingouins africains se comportaient quand il n’y avait pas de visiteurs », a déclaré Williams.

Les gardiens de suricates à Knowsley Safari Park, Twycross Zoo et Plantasia, tous au Royaume-Uni, et les éleveurs de pingouins à uShaka Sea World en Afrique du Sud ont surveillé leurs animaux pendant des fenêtres de 5 minutes et ont enregistré des comportements pour que les chercheurs les étudient. Ils ont noté les comportements des animaux, tels que la recherche de nourriture, et l’endroit où les animaux étaient placés dans l’enceinte, selon l’étude.

Les suricates semblaient bien réagir aux visiteurs qui revenaient en interagissant de manière positive les uns avec les autres plus souvent avec des comportements tels que jouer et se toiletter. Cependant, ils étaient également plus alertes une fois les visiteurs revenus et ont passé plus de temps dans les parties de leur enceinte les plus éloignées des zones de visualisation des visiteurs par rapport au verrouillage. Les pingouins se sont comportés de la même manière, qu’il y ait ou non des visiteurs dans leur zoo, ce qui suggère qu’ils ne se soucient pas beaucoup de toute façon.

La recherche a été conçue comme une étude pilote, et les auteurs plaident pour plus de recherche sur une période plus longue afin de mieux comprendre l’effet que les visiteurs du zoo ont sur les animaux.

« Même les suricates se sentaient potentiellement un peu isolés », a déclaré Eduardo Fernandez, maître de conférences en comportement animal, bien-être et éthique à l’Université d’Adélaïde en Australie, après avoir lu l’étude.

«Je dirais que, comme la plupart des bonnes sciences, ce document soulève beaucoup plus de questions sur où aller dans le futur en comprenant quels sont à la fois les impacts positifs et négatifs que les visiteurs peuvent avoir sur les animaux, et vice versa. », A déclaré Fernandez.

