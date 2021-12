Les superfans de Star Wars utilisés comme figurants sur la série Disney + Obi-Wan Kenobi

Tout le monde sait qu’il y a des inconditionnels Guerres des étoiles les fans donneraient n’importe quoi pour faire partie de la franchise de l’opéra spatial, et il semble que certains d’entre eux aient exaucé leur souhait. Des superfans réels de la saga ont été utilisés comme figurants de fond dans le Disney + Obi Wan Kenobi séries. Maya Erskine, qui apparaît aux côtés d’Ewan McGregor dans l’émission très attendue, a révélé ses expériences de travail sur l’émission tout en s’exprimant sur le podcast Just for Variety, et a révélé que de nombreux fans de la franchise ont été utilisés dans la production proprement dite.

Obi-Wan Kenobi verra le retour d’Ewan McGregor en tant que Jedi après près de vingt ans. Vu pour la dernière fois dans le point culminant de la trilogie précédente, Star Wars Episode III: La revanche des Sith, la nouvelle série comblera le fossé entre les événements fatidiques de Mustafar qui ont vu Obi-Wan de McGregor affronter Anakin Skywalker de Hayden Christensen dans un duel épique qui a fait que Skywalker est devenu le méchant emblématique de la franchise, Dark Vador. Alors que beaucoup pensaient que le couple ne s’était plus croisé avant leur rencontre sur l’étoile de la mort dans Star Wars Episode IV : Un nouvel espoir, la nouvelle série révélera que ce n’était pas le cas.

Star Wars a toujours eu une base de fans énorme et très avide, depuis que ces titres emblématiques sont apparus à l’écran pour la première fois en 1977, donc l’inclusion de fans dans la production n’est pas une surprise, en particulier le genre de fans qui autorisent la franchise pour prendre le contrôle de leur vie alors qu’ils couvrent leur corps de tatouages ​​et leurs maisons d’étagères sur des étagères de souvenirs, ont construit des répliques de droïdes grandeur nature et transforment leur cuisine en un bar Tattooine. Selon les commentaires d’Erskine, c’est le genre de fan de haut niveau qui s’est retrouvé sur le plateau pour faire partie de l’histoire de Star Wars. Stylo15 la star Erskine a dit :

« Les figurants étaient incroyables sur le plateau, et beaucoup d’entre eux étaient des méga fans de Star Wars. Un gars, il était si gentil et il a relevé ses manches et avait des tatouages ​​Star Wars sur tout son corps. Et ils construisent des droïdes. Il y a beaucoup de fans de Star Wars qui construisent des droïdes, puis les sociétés de production loueront [them] des fans.

La nouvelle qu’Obi-Wan Kenobi a amené des fans dans la production n’est pas la première fois que cela se produit, et cela montre exactement à quel point il y a eu un changement au fil des ans vers l’adoption des fans de la franchise au fil des ans. Il aurait été impensable d’avoir des fans courir autour du tournage du Retour du Jedi, ou même des films précédents, mais récemment The Mandalorian a fait un plongeon dans le pool de fans pour lancer un certain nombre d’amoureux de Star Wars comme figurants dans cette production. Une chose que cela pourrait signifier, c’est qu’il y a des gens ordinaires qui ont des connaissances approfondies sur la série, mais comme tout le monde, ils devront le garder pour eux jusqu’à ce que la série arrive sur Disney + dans le courant de 2022.









