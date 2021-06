Les substituts du lait sont-ils vraiment plus sains que le lait de vache ?

Que vous soyez végétalien, végétarien ou que vous pensiez simplement à des boissons crémeuses, il est impossible d’éviter les nombreux nouveaux laits (ou « mylks ») qui apparaissent dans ou à proximité du rayon des produits laitiers ces jours-ci.

Autrefois, acheter des laits de soja et de riz signifiait s’aventurer dans un magasin d’aliments naturels super spécialisé, mais maintenant, les rayons du lait dans les grands supermarchés sont plus encombrés que jamais, il peut donc être assez difficile de savoir quel lait vous convient vraiment.

Bonnie Taub-Dix, RDN, créatrice de BetterThanDieting.com et auteur de « Lisez-le avant de le manger : vous emmener de l’étiquette à la table », a fait la lumière sur les dernières informations sur les nombreux laits sur le marché. Les substituts de lait peuvent être une excellente option si vous évitez les produits d’origine animale, si vous comptez les calories, si vous aimez essayer différentes saveurs ou si vous devez vous abstenir de produits laitiers en raison d’allergies alimentaires. Taub-Dix a déclaré que toutes les variétés s’hydratent bien, mais chacune a des avantages et des inconvénients différents.

Madelyn Fernstrom, rédactrice en chef de NBC News sur la santé et la nutrition, a ajouté : « Quand il s’agit de choisir des produits laitiers, décidez quels nutriments sont les plus importants pour vous à inclure ou à supprimer. .' »

Voici ce qu’il faut rechercher lors du choix de la bonne option d’achat ou, si vous vous sentez motivé, de faire vous-même à la maison.

Lait de vache

Le lait de vache contient des protéines qui renforcent les muscles et du calcium qui renforce les os, ainsi que du phosphore et de la vitamine D. L’inconvénient des vrais produits laitiers est qu’il contient un sucre appelé lactose qui peut être difficile à digérer pour certains. Mais à chaque pourcentage de matières grasses, une portion de lait de vache contient 30 % de vos besoins quotidiens recommandés en calcium.

Informations nutritionnelles pour 1 tasse de lait (8 onces):

Parcourir: 80 calories ; 8 grammes de protéines; pas gras

80 calories ; 8 grammes de protéines; pas gras 1%: 100 calories ; 8 grammes de protéines; 2 grammes de graisse

100 calories ; 8 grammes de protéines; 2 grammes de graisse 2% : 120 calories ; 8 grammes de protéines; 5 grammes de graisse

120 calories ; 8 grammes de protéines; 5 grammes de graisse Lait entier : 150 calories, 8 grammes de protéines ; 8 grammes de graisse

Lait d’amande

Le lait d’amande est naturellement exempt de cholestérol, de graisses saturées et de lactose. Il est riche en calcium, en vitamines D, E et A et contient beaucoup moins de calories que les autres laits. Le lait d’amande a une saveur douce et de noisette, qui, selon Taub-Dix, « brillera dans les recettes », y compris les muffins, les soupes, les smoothies et les ragoûts. Almond Breeze est disponible froid et en variétés de longue conservation, il est donc idéal de le conserver en vrac. Comme toute boisson à base de noix, le lait d’amande ne convient pas aux personnes allergiques aux noix.

Informations nutritionnelles pour 1 tasse (non sucré, nature) : 30 à 50 calories ; jusqu’à 1 gramme de protéines; 2 à 2,5 grammes de matières grasses. De nombreuses variétés de lait d’amande disponibles dans le commerce contiennent 30 à 45% de la valeur quotidienne recommandée de calcium par portion.

Lait de soja

Le lait de soja existe depuis longtemps, mais il est devenu plus populaire au cours de la dernière décennie grâce à de grandes marques comme Silk. Taub-Dix dit qu’il est préférable de choisir un lait de soja enrichi en calcium et en vitamine D, mais assurez-vous de bien le secouer avant de le boire, car ces nutriments peuvent se déposer au fond du récipient. Le soja est un substitut solide pour les personnes allergiques aux noix ou aux produits laitiers, mais de nombreuses personnes souffrent également d’allergies au soja.

Certaines études ont montré qu’une consommation accrue de soja peut augmenter la croissance tumorale au niveau cellulaire, tandis que d’autres disent qu’elle peut avoir un effet protecteur sur le cancer du sein. Dans l’ensemble, c’est une option saine, a déclaré Taub-Dix AUJOURD’HUI, mais recommande aux consommateurs de rechercher « le soja entier dans des produits comme le tofu et l’edamame [which is] préférable au soja transformé que l’on trouve souvent sous forme d’isolats de protéines de soja que l’on trouve dans de nombreux produits de collation. » En d’autres termes, manger des graines de soja sous leur forme brute (ou boire du lait de soja frais) est préférable à la consommation d’un produit de soja raffiné qui a été dépouillé de ses graisses et fibres naturelles (et bénéfiques sur le plan nutritionnel), que l’on peut trouver dans les poudres de protéines et la malbouffe.

Information nutritionnelle pour 1 tasse (faible en gras, nature): 60 à 90 calories ; 4 à 6 grammes de protéines ; 1,5 à 2 grammes de matières grasses et 20 à 45 % de l’apport quotidien recommandé en calcium

Riz au lait

Fabriqué en combinant du riz partiellement moulu et de l’eau, le lait de riz a une saveur sucrée et se décline en une variété de saveurs. Le mauvais côté? La plupart des variétés contiennent à peine des protéines.

Informations nutritionnelles pour 1 tasse : 90 à 130 calories ; 1 gramme de protéine; 2 à 2,5 grammes de matières grasses et 30 % de l’apport quotidien recommandé en calcium.

Lait de coco (en conserve)

Si vous êtes quelqu’un qui aime une expérience de lait plus gras et super crémeux, cette alternative peut vous convenir. Taub-Dix rappelle aux acheteurs de ne pas confondre le lait de coco avec son parent moins calorique, l’eau de coco. Les versions sucrées peuvent contenir près de 450 calories par tasse et contiennent beaucoup de graisses saturées. Des versions plus légères sont disponibles avec 60 % moins de calories et de matières grasses que le lait de coco ordinaire. Ce lait n’est pas à consommer comme le lait de vache mais doit plutôt être considéré comme un substitut aux crèmes épaisses.

Informations nutritionnelles pour 1 tasse : 445 calories, 4 grammes de protéines ; 48 grammes de matières grasses et 4% de la valeur quotidienne recommandée pour le calcium.

Lait de chanvre

Dérivé de graines de chanvre riches en acide gras oméga-3 d’origine végétale appelé acide alpha-linolénique (ALA), ce lait est bénéfique pour réduire le risque de maladie cardiaque et d’inflammation, explique Taub-Dix. Le lait de chanvre est plus riche en matières grasses que les autres substituts du lait, mais il le compense par une forte dose de calcium.

Informations nutritionnelles pour 1 tasse : 140 calories ; 3 grammes de protéines; 5 grammes de graisse; 50% de la valeur quotidienne recommandée de calcium.

Lait d’arachide

Le lait de cacahuète est l’une des nouvelles variétés de laits de noix (comme les cacahuètes laitières d’Elmhurst) et a une forte saveur de cacahuètes, vous l’aurez deviné. Ce lait peut être un choix très savoureux pour ceux qui recherchent une touche de noisette supplémentaire dans leurs céréales ou certains plats, mais il devrait certainement être évité par toute personne allergique aux noix. C’est aussi sur l’extrémité supérieure quand il s’agit de grammes de graisse par portion.

Informations nutritionnelles pour 1 tasse : 150 calories ; 6 grammes de protéines; 11 grammes de matières grasses et 2% de la valeur quotidienne recommandée de calcium.

Lait de lin

Les graines de lin sont minuscules mais contiennent beaucoup de punch nutritionnel. Ils sont une excellente source de protéines végétales, contiennent beaucoup de calcium, de protéines et de graisses saines oméga-3, que notre corps ne crée pas naturellement. Une boîte non sucrée d’une marque comme Good Karma peut être conservée dans le garde-manger pendant des mois avant d’être ouverte et a un goût très crémeux.

Informations nutritionnelles pour 1 tasse : 70 calories ; 8 grammes de protéines; 3,5 grammes de matières grasses et 30 % de l’apport quotidien en calcium.

Ce lait est naturellement sucré et peut être utilisé dans des recettes allant de la sauce aux cupcakes, mais il est également parfait seul dans le café, les céréales et plus encore. Pour ceux qui aiment un goût plus sucré, c’est une bonne option, même sans sucres ajoutés ni arômes tels que la vanille. Il est également incroyablement faible en gras.

Informations nutritionnelles pour 1 tasse : 130 calories ; 4 grammes de protéines; 2,5 grammes de graisse; 35% de la valeur quotidienne recommandée de calcium.

Lait de cajou

Ce lait de noix est l’une des alternatives végétales les plus similaires au lait de vache, car il a une texture crémeuse et un goût doux. Il fait d’excellents smoothies et accompagne délicieusement les céréales. Mais la plupart des variétés disponibles dans le commerce ne contiennent pas beaucoup de calcium.

Informations nutritionnelles pour 1 tasse (non sucré) : 70 calories ; 2 grammes de protéines; 4 grammes de graisse; 4% de la valeur quotidienne recommandée de calcium

Lait de pois

Ce lait n’est pas fabriqué à partir de noix et il ne provient pas d’un animal. Ondulation

De nombreux substituts du lait contenant des noix présentent des problèmes pour les personnes ayant à la fois une intolérance aux produits laitiers et une allergie aux noix. Entrez le lait de pois. Ripple, l’un des plus grands acteurs du jeu relativement nouveau du lait de pois, affirme que son produit est doux pour le corps et la planète. Ce lait est végétalien et il est totalement exempt de produits laitiers, de noix, de lactose et de gluten. C’est étonnamment crémeux, mais la vérité est que, sous sa forme non aromatisée, il y a un goût très réel et léger de pois qui peut être difficile à avaler pour les amateurs de lait traditionnel.

Informations nutritionnelles pour une tasse : 100 calories ; 8 grammes de protéines; 4,5 grammes de matières grasses et 45 % de la valeur quotidienne recommandée de calcium