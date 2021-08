Les stars de Retour vers le futur Michael J. Fox et Christopher Lloyd se réunissent à Awesome Con

Super Scott, Michael J. Fox et Christopher Lloyd sont de nouveau ensemble ! Célèbre, les deux acteurs sont apparus en tant qu’adolescent voyageur dans le temps Marty McFly et son mentor scientifique Doc Brown dans le légendaire film de 1985 Retour vers le futur. La paire reviendrait dans la suite Retour vers le futur II en 1989 suivi du troisième et dernier volet de la trilogie, Retour vers le futur 3e partie, en 1990.

Plus de trois décennies après avoir joué dans le dernier volet de la série, Marty et Doc se sont à nouveau réunis. Fox, 60 ans, et Christophe Lloyd, 82 ans, sont présents à la convention des fans Awesome Con à Washington, et les photos des acteurs emblématiques ensemble se répandent sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Parce que les gens aiment à la fois Fox et Lloyd ainsi que le Retour vers le futur films immensément, les photos rendent des milliers de personnes à travers le monde assez heureux de voir.

Ouais. Je l’ai fait. J’ai rencontré deux de mes personnes préférées sur cette terre. Ils ont signé mon hoverboard.. ET MICHAEL J FOX M’A FAIT UN CLIN D’IL ET JE NE VAIS TOUJOURS PAS OK ????❤️❤️‍???? pic.twitter.com/mjghKtkIWi – ~La Dame folle du chien~ (@RetroRPwriter) 23 août 2021

Bien qu’il n’y ait pas de plans pour en faire un autre Retour vers le futur film, Fox et Lloyd se sont réunis pour diverses célébrations d’anniversaire et autres événements spéciaux. L’un des moments les plus marquants est survenu en 2015 lorsque les deux acteurs sont apparus dans le personnage de Jimmy Kimmel en direct !, commémorant le 30e anniversaire du film original. Au cours de l’échange de 10 minutes, Fox et Lloyd restent dans le personnage de Marty et Doc, les deux prétendant qu’ils viennent d’arriver en 2015 à partir d’une chronologie alternative.

Nous vivons peut-être à l’ère des redémarrages et des suites héritées, mais ne retenez pas votre souffle en voyant Retour vers le futur 4. Le co-scénariste et réalisateur Robert Zemeckis, qui a le dernier mot sur la possibilité de développer un autre film avec ce titre, a longtemps insisté sur le fait qu’il n’autoriserait aucun remake ou redémarrage. C’est quelque chose avec lequel la plupart des fans peuvent être d’accord car il est trop difficile d’imaginer une nouvelle version de l’histoire proche de l’original.

« Vous savez, vous ne vendez pas vos enfants à la prostitution. Ce n’était pas la bonne chose à faire. Nous avons mis » The End « à la fin de la troisième partie », a déclaré le co-scénariste Bob Gale à la BBC pour promouvoir l’adaptation musicale. . « Nous apprenons du fait que tant de studios sont retournés au puits sur certaines de leurs propriétés de franchise trop souvent, et le public est déçu et dit: » Oh mon Dieu, ils ont ruiné mon enfance. » Nous ne voulons gâcher l’enfance de personne, et faire une comédie musicale était le moyen idéal pour donner plus au public Retour vers le futur sans gâcher ce qui s’est passé avant. »

À une autre occasion, Gale a déclaré à Yahoo! Films : « Je ne peux pas imaginer que quiconque veuille voir un Retour vers le futur film qui n’a pas Michael J. Fox. »

Peut-être la chose la plus proche à laquelle nous arriverons jamais Retour vers le futur 4 est le jeu vidéo officiel sorti par Telltale Games en 2010. Les événements du jeu reprennent après le troisième film avec Christopher Lloyd fournissant la voix de Doc Brown. Bien que Fox n’exprime pas Marty, il fait une apparition spéciale dans le rôle de l’ancêtre de Marty, William McFly.

Ce genre de réunions spéciales avec les acteurs donne également aux fans plus de chances de voir les stars ensemble. Pour Retour vers le futur fans, c’est toujours merveilleux de voir Brown et Fox ensemble. Les fans qui ont l’opportunité de les rencontrer à l’Awesome Con de DC sont particulièrement chanceux. Vous pouvez en savoir plus sur l’événement sur le site officiel de Awesome Con.

