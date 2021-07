Les Spice Girls continuent de trouver des fans 25 ans après leur tube « Wannabe » — Spotify

En juillet 1996, le Filles aux épices ont fait irruption sur la scène musicale avec leurs talons compensés, leurs vêtements Union Jack et leur single « Vouloir. » Leurs paroles sur l’émancipation des femmes ont fait des vagues et ont déclenché une révolution mondiale du « pouvoir des filles » comme jamais auparavant l’industrie de la musique et de la culture pop n’avait jamais eu un impact durable.

Alors pour fêter l’anniversaire de leur premier tube, les Spice Girls sortiront le 9 juillet un EP, Vouloir 25, qui comprend une démo du single original, un remix de Junior Vasquez, et une nouvelle ballade intitulée « Feed Your Love ».

Sur la plateforme, Spotify fête l’occasion avec C’est les filles des épices, la destination ultime pour les fans du groupe de filles. Là, les auditeurs trouveront une nouvelle version longue du clip « Wannabe » exclusif à Spotify. La liste de lecture comprend également de nouvelles histoires du groupe, où ils partagent des détails sur leurs plus grands succès.

Spotify n’existait peut-être pas lors de la création du groupe dans les années 90, mais cela ne signifie pas que les fans n’écoutent pas leur musique sur la plate-forme deux décennies plus tard. En fait, « Wannabe » a été diffusé plus de 590 millions de fois sur Spotify, les auditeurs aux États-Unis étant les plus diffusés, suivis de l’Allemagne et du Royaume-Uni.

« Nous continuons de voir un grand nombre de flux quotidiens pour leur musique, allant des chansons que nous connaître et aimer, comme « Wannabe », « Arrêter, » et « Mets du piment dans ta vie« , à des sorties de niche que seul un fan inconditionnel jouerait en boucle », partage Sulinna Ong, responsable de la musique chez Spotify Royaume-Uni et Irlande. « Ils ont vraiment changé le paysage pop pour toujours, donnant aux femmes une voix dans l’industrie et donnant aux fans la confiance nécessaire pour être elles-mêmes. »

La musique des Spice Girls a également trouvé sa place sur des millions de listes de lecture générées par les utilisateurs, 20 millions pour être exact. Quant à l’âge de ceux qui diffusent les morceaux de la sensation pop britannique sur Spotify ? Vous serez peut-être surpris d’apprendre que les 18-24 ans sont ceux qui diffusent le plus la musique des Spice Girls (bien qu’ils soient nés après la sortie du premier single du groupe).

Remarquant à ce sujet, le groupe a déclaré: «Les Spice Girls ont toujours été axées sur l’unité et l’inclusion, et cela nous rend si fiers qu’après 25 ans, notre musique inspire toujours une toute nouvelle génération. Merci à Spotify de nous garder connectés à nos fans du monde entier. Le streaming a joué un rôle important dans le maintien de notre musique et c’est incroyable que tant de gens dans le monde nous écoutent sur Spotify.

Pour les fans qui cherchent à plonger un peu plus dans les archives, il existe de nombreux contenus de podcast sur Spotify qui offrent un aperçu de la vie et de l’esprit des Sportif, De bébé, Gingembre, Angoissant, et Chic Pimenter. le VOULEZ-VOUS podcast partage un aperçu de la situation actuelle des cinq célèbres et de la progression de leur carrière depuis leur passage dans l’un des groupes de filles les plus célèbres au monde. BBC Brut, un podcast qui organise des « interviews rares et nouvellement découvertes », publié un épisode qui met en évidence des extraits sonores des membres du groupe de 1996 et 1998.

Que vous souhaitiez pratiquer les mouvements de danse jusqu’à « Stop » ou entendre le VOULEZ-VOUS co-animateurs de podcasts discuter Le single de Mélanie C « Qui suis-je”, il y a plein de Spice sur Spotify.

Revisitez le catalogue des Spice Girls et chantez votre hymne girl power préféré ci-dessous.