Les spécifications du Samsung Galaxy Book Go et du Galaxy Book Pro fuient avant le lancement officiel en mai

19 févr.2021 14:34:43 IST

Samsung a déposé le «Book Go» auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en décembre 2020. On a émis l’hypothèse que la société pourrait lancer un nouvel appareil avec le surnom de Galaxy Book Go à l’avenir. Maintenant, un pronostiqueur sur Twitter a partagé les spécifications clés de deux nouveaux appareils – Galaxy Book Pro et Galaxy Book Go – et selon lui, ces appareils pourraient être faire leurs débuts en mai. L’affiche partagée par le pronostiqueur suggère que le Galaxy Book Go serait alimenté par le processeur rapide Qualcomm qui pourrait être le tout premier jamais vu dans le modèle Galaxy Book. Le Galaxy Book Go est censé comporter un écran de 14 pouces avec prise en charge de la résolution Full HD et fonctionnerait sur le système d’exploitation Windows 10 Home.

La fuite suggère que l’appareil serait livré avec un écran AMOLED Full HD et serait alimenté par les versions de processeur Intel de 11e génération telles que i3, i5 et i7. Les processeurs seront étiquetés avec des graphiques Intel Iris X et Nvidia 450 et comprendront des fonctionnalités telles que Thunderbolt 4, la prise en charge du S-Pen, un écran secondaire, LTE (en option), Lien vers Windows, Samsung DeX, etc.

Le Galaxy Book Pro mesurera 11,7 mm d’épaisseur, pèsera jusqu’à 1072 grammes et sera disponible en deux couleurs: bleu denim et argent.

Le Galaxy Book Go serait livré avec deux options de processeur, dont une alimentée par le Snapdragon 7c, 4 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage UFS, tandis que l’autre modèle supérieur serait alimenté par une version plus récente du processeur Snapdragon 8CX, qui est également surnommé Gen.X. Par rapport au Snapdragon 8cx Gen.1, le nouveau processeur Gen. X offrirait jusqu’à 10% de performances de processeur et jusqu’à 40% de performances GPU améliorées. Ce modèle viendrait avec 8 Go de RAM LPPDD4x et 256 Go de stockage UFS.

Selon un rapport à Sammobile, les spécifications des prochains Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360 ont récemment été divulguées. Les modèles devraient arriver avec un écran de 1,3 pouces et 15,6 pouces.

