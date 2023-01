Les sorties Netflix les plus remarquables de la seconde moitié de janvier

in

Nous sommes à la moitié du mois, mais Netflix a toujours un excellent calendrier pour janvier. Découvrez ce qui arrive sur le quai dans la deuxième quinzaine.

©NetflixLes sorties les plus marquantes de la seconde quinzaine de janvier

ohNetflix l’a encore fait ! La plateforme est connue pour son énorme catalogue, mais aussi pour la façon dont elle surprend ses téléspectateurs chaque fois qu’elle en a l’occasion lors de ses premières. Et, dans la première moitié de janvier, il a eu des sorties sans précédent qui sont rapidement devenues à la mode, mais saviez-vous que pour la seconde moitié du mois, il prépare des productions qui attireront encore plus l’attention ? Connaissez-les !

Netflix : les sorties les plus marquantes du reste du mois :

Séries:

contre les cordes

Date de sortie: 18/01/2023

Synopsis: Après avoir été libérée de prison pour un crime qu’elle n’a pas commis, Ángela décide de regagner le respect de sa fille en montant sur le ring en tant que combattante mystérieuse.

Ce spectacle des années 90

Date de sortie: 19/01/2023

Synopsis: 1995. Leia Forman, fille d’Eric et Donna, passe l’été avec ses grands-parents à Point Place, où elle rencontre une nouvelle génération d’enfants farfelus.

Les combattants

Date de sortie: 19/01/2023

Synopsis: France, 1914. Quatre femmes doivent affronter les conséquences dévastatrices de la guerre chez elles lorsque les hommes partent au front.

la fille des neiges

Date de sortie: 27/01/2023

Synopsis: Lorsqu’une jeune fille disparaît lors d’un défilé à Malaga, une jeune journaliste entreprend d’aider ses parents à la retrouver.

Agence Lockwood

Date de sortie: 27/01/2023

Synopsis: Trois adolescents, deux garçons prodigieux et une fille aux pouvoirs psychiques fabuleux, dirigent une agence d’extermination de fantômes à Londres.

Films – Documentaires :

Hérédité

Date de sortie: 24/01/2023

Synopsis: À la mort de son riche père, Lauren hérite des clés de son bunker secret. Là, il trouvera quelque chose qui pourrait détruire sa vie et toute sa famille.

Vous

Date de sortie: 27/01/2023

Synopsis: Un couple nouvellement formé et leurs proches font face à l’amour moderne entre les affrontements culturels, les pressions et les différences générationnelles.

Pamela Anderson : une histoire d’amour

Date de sortie: 31/01/2023

Synopsis: Avec ses témoignages, ses vidéos et ses journaux personnels, Pamela Anderson raconte l’histoire de sa célébrité, sa vie amoureuse et sa sex tape scandaleuse.

