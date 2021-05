Nous les avons toujours eues pour méchants d’innombrables histoires pour enfants: Blanche-Neige, Hansel et Gretel … et même au-delà: dans les classiques littéraires comme «Macbeth», ils étaient des diseurs de bonne aventure et des prophètes de pouvoirs redoutables, au-dessus des héros et des méchants. Une vision qui a toujours été ancrée dans l’image déformée de la femme que l’histoire nous a donnée.

Cependant, cela est en train de changer. Aujourd’hui, nous apportons Paper Labyrinth, le podcast de littérature fantastique que nous réalisons en collaboration avec Minotauro, trois livres récents qui reviennent sur le sujet: ‘The Year of the Witches’ d’Alexis Henderson, ‘Coven (The Coven)’ de Lizzie Fry et le premier opus de la saga ‘Brooklyn Witches’ de Zoraida Cordova, intitulé ‘Labyrinth Perdu’.

Pour parler de ces livres et aussi de l’évolution que ces personnages ont vécue au fil des siècles, nous avons avec nous Sofia Rhei, écrivain de fiction chevronné qui a publié des livres tels que «Young Moriarty», «Attends-moi sur la dernière page» ou «Fleurs d’ombre». Son dernier roman, « Newropia », est une dystopie dans laquelle les sorcières jouent un rôle important, comme ils l’ont également dans leur prochain travail, le recueil d’histoires «Ginger Smoke».

Avec elle, nous parcourons l’histoire de l’icône de la sorcière et comment elle a été reformulée par des auteurs aussi divers qu’Andersen et son « La sorcière des neiges », ou par Alice Hoffmann (« Pratiquement magique ») et Terry Pratchett, avec leurs livres sur le Discworld avec des sorcières. Nous nous pencherons également sur le mouvement Wicca des années 1970 et sur la manière dont il a permis de renverser le concept. que le monde avait des sorcières, à travers la tradition et le féminisme.

