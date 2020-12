Les sondes Voyager, à des milliards de kilomètres de nous, ont détecté un nouveau type de sursaut d’électrons

Ne sous-estimez jamais les sondes Voyager. Jalon après jalon, les deux objets fabriqués par l’homme qui se sont le plus éloignés de nous Ils n’arrêtent pas de nous surprendre. Le dernier est la première détection de sursauts d’électrons cosmiques accélérés par ondes de choc provenant de fusées éclairantes majeures sur le soleil. Cela semble complexe, mais c’est un autre exemple de ce que ces deux sondes sont capables d’accomplir.





Une enquête de l’Université de l’Iowa avec des données collectées à partir des instruments à bord des sondes Voyager 1 et Voyager 2 explique cette nouvelle découverte. Il n’a été possible de le détecter que maintenant car c’est maintenant que les navires sont déjà dans l’espace interstellaire, presque plus influencé dans son environnement par le Soleil. Il y a deux ans, il a réussi à pénétrer dans l’espace interstellaire en quittant l’héliosphère.

Le comportement des électrons en dehors du système solaire

le nouveau type de sursaut d’électrons C’est, par essence, un nouveau comportement que la foudre adopte en quittant le système solaire. Le gigantesque Soleil émet des radiations et éjecte des électrons en continu, surtout lorsqu’il y a activité et explosions dans l’étoile. Nous avons ce rayonnement bien étudié dans le système solaire et nous savons comment cela fonctionne, mais en dehors de l’influence du soleil, les choses changent.

Selon les recherches, les électrons qui sortent de ces explosions voyagent presque à la vitesse de la lumière, environ 670 fois plus rapides que les ondes de choc qui les ont initialement poussées. Les sursauts ont été suivis d’oscillations d’ondes de plasma, qui, selon les chercheurs, sont causées par des électrons de faible énergie atteignant les instruments à bord du vaisseau spatial Voyager quelques jours plus tard. Dans certains cas, l’onde de choc elle-même a duré jusqu’à un mois après les explosions.

La chose intéressante ici est le comportement des ondes de choc lors de leur premier contact avec le champ magnétique interstellaire et sans l’influence du Soleil. Ils disent que lorsque cela se produit « cela réfléchit et accélère certains des électrons des rayons cosmiques ». Ils pensent que ces électrons sont réfléchis dans un champ magnétique renforcé au bord de l’onde de choc et sont ensuite accélérés par le mouvement de l’onde de choc. Cela crée une sorte d’accélération continue qui les fait prendre de la vitesse.

La idée que les ondes de choc accélèrent les particules Ce n’est pas une nouveauté, mais être capable de le détecter dans un environnement interstellaire sans influence du Soleil.Les scientifiques disent que la découverte pourrait aider à améliorer notre compréhension de la dynamique des ondes de choc et du rayonnement cosmique qui proviennent des étoiles.

Les voyageurs ne vivent pas leur apogée. Avec plus de 40 ans, ils conservent encore de l’énergie pour continuer à transmettre des informations. Des informations qui arrivent avec une latence de 17 heures car elles sont si éloignées que même à la vitesse de la lumière, nous n’aurions pas les informations instantanément. Oui, même ainsi, ils continuent de donner des surprises.

Via | L’espace et l’IOWA maintenant