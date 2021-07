Les soldes d’été du PS Store amènent la chaleur le 21 juillet

Juste un petit rappel : le PS Store Les soldes d’été augmenteront les températures à partir du 21 juillet. Bien que Sony n’ait pas encore confirmé quels jeux seront inclus, il amplifie l’événement de remise dans les e-mails de la newsletter. La correspondance promet une « gamme d’offres et d’offres incroyables » et ajoute que nous devrions nous attendre à « de grosses économies sur les jeux, le contenu complémentaire, et plus encore ».

Nous publierons évidemment les faits saillants ici sur Pousser Carré une fois que l’ensemble des accords ont été divulgués, mais y a-t-il quelque chose en particulier que vous gardez espoir ? Essayez de le garder au frais dans la section commentaires ci-dessous.