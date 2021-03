Les Sims 4: voici le contenu de la dernière mise à jour de Loft

Le nouveau Mise à jour des Sims 4 de 23 mars est disponible depuis hier soir. Nous listons ce qui est exactement dans la dernière version. Parce que non seulement ça Lit mezzanine intervient comme un nouvel ajout au jeu, mais aussi la révision de certaines coiffures, diverses fonctionnalités et textures.

La nouvelle mise à jour pour Sims 4: ce contenu est à l’intérieur

Les joueurs sur PC et sur console peuvent désormais télécharger la dernière mise à jour de « Les Sims 4 » et doivent le faire 2 Go d’espace de stockage prévoir de. Les propriétaires de mod doivent également penser à réactiver leurs modifications par la suite, car ils seront désactivés pour le moment pour mettre à jour le jeu.

Mais qu’y a-t-il dans la nouvelle mise à jour? En plus de la norme Corrections de bogues et corrections de bogues le nouveau patch a beaucoup plus à offrir. Qu’est-ce que c’est, vous pouvez lire ce qui suit:

Il y a des lits superposés : Enfin les lits superposés (un en bois et un métallique Model) dans « Les Sims 4 ». Vous pouvez placer les échelles sur les lits à gauche ou à droite. Il existe deux versions: Lit superposé double Avec deux Lits au-dessus et au-dessous Lit mezzanine Avec un célibataire ou Individual lit surélevé

: Enfin les lits superposés (un et un Model) dans « Les Sims 4 ». Vous pouvez placer les échelles sur les lits à gauche ou à droite. Il existe deux versions:

Mise à jour des options capillaires : Dans le CAS, des améliorations ont été apportées à certains Coiffures Afro effectué.

: Dans le CAS, des améliorations ont été apportées à certains effectué. Autres variantes de peintures et d’affiches: Dans l’ensemble, Dix décorations murales existantes avec nouveaux designs et textes descriptifs révisés.

Il existe de nouvelles variantes pour les affiches et les peintures. © EA / Maxis

Textures améliorées : Les joueurs de console en particulier peuvent s’attendre à l’ajustement de certaines textures, notamment le Illustration de la couleur de la peau préoccupations. Mais les joueurs sur PC bénéficient également de cette amélioration.

: Les joueurs de console en particulier peuvent s’attendre à l’ajustement de certaines textures, notamment le préoccupations. Mais les joueurs sur PC bénéficient également de cette amélioration. Ajustement des traits de personnalité : Les traits de caractère des Sims devraient avoir un peu plus de portée avec la nouvelle mise à jour. Les améliorations devraient rendre les caractéristiques individuelles plus faciles à reconnaître à l’avenir, à l’aide de nouveaux indices visuels et optiques ainsi que d’un comportement plus individuel. Sous la révision Traits de personnalité n sont les suivants: Rat de bibliothèque Heureux Maladroit génie Sombre carcajou Bon Fileur N’aime pas les enfants exalté Jaloux Commun Soigné Erratique Perfectionniste

: Les traits de caractère des Sims devraient avoir un peu plus de portée avec la nouvelle mise à jour. Les améliorations devraient rendre les caractéristiques individuelles plus faciles à reconnaître à l’avenir, à l’aide de nouveaux indices visuels et optiques ainsi que d’un comportement plus individuel. Sous la révision n sont les suivants: Moins de temps pour manger et boire: La vie quotidienne des Sims sera bientôt un peu moins remplie de mesures de survie que les Durée des actions quotidiennes comment se doucher ou manger à partir de maintenant moins de temps réclamer.

Si vous voulez en savoir plus sur les bogues corrigés et ceux qui ont été résolus, vous pouvez trouver les notes de mise à jour détaillées pour la dernière mise à jour « Les Sims 4 » ici. Toutes les autres informations sur le jeu, telles que ensembles de contenu nouvellement introduits peut être trouvé sur le nôtre Page de sujet pour la simulation de vie.