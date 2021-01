Les Simpsons ont prédit les incidents au Capitole américain

États Unis traverse des heures de tension maximale en raison d’incidents causés à Washington par des adeptes de Donald Trump qui a tenté de prendre d’assaut le Capitole pour arrêter la ratification des résultats des élections. Les Simpsons Ils avaient prédit des problèmes en janvier 2021, avaient-ils encore raison?

Lors d’un événement historique sans précédent depuis près de 250 ans, Les manifestants sont entrés au Congrès américain pour arrêter le vote qui devrait officialiser la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles du 3 novembre. Les manifestants sont venus sur les lieux avec des banderoles en faveur de Trump et dénonçant la fraude électorale.

Il y a eu une confrontation avec les forces de sécurité et une femme a été grièvement blessée par une balle dans la poitrine selon .. Les images d’horreur font le tour du monde: personnes armées à l’intérieur de l’enceinte, humiliation de symboles institutionnels, vitres brisées et même informations qui parlent d’explosifs.

Un manifestant usurpe la présidence du président du Capitole à Washington (Getty)



La sécurité du Capitole a dû sortir ses armes pour contrôler la situation (Getty)



Dans La Casita del Horror XXXI d’octobre, les Simpsons se sont appuyés sur leur réputation bien connue de prédiction d’événements futurs et ont montré une vision apocalyptique de 2021: affrontements, destructions et chaos aux États-Unis. La triste réalité semble coïncider avec ce qui est romancé par la famille jaune et Dans les réseaux sociaux, ce qui s’est passé cet après-midi a été comparé à la série.

La différence est que l’émission de Matt Groening a localisé les problèmes 20 janvier 2021, date à laquelle le président de la distribution doit assumer. La tension augmente et bien que Biden et Trump aient tous deux appelé au calme, la situation n’est pas encore contrôlée par les autorités.







Aussi, dans un autre épisode Homère avait déjà envahi le Capitole. Dans l’épisode Homer va à Hollywood En 1999, le père de Bart imagine un film avec Mel Gibson et l’une des scènes est un assaut contre le Congrès américain. Les photos d’hommes armés à l’intérieur de l’enceinte sont très similaires à celles du chapitre.