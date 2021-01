Les Simpsons: la tenue de Kamala Harris a ravivé les prédictions de la série

Les Simpson étaient une tendance le 20 janvier dernier, mais cette fois parce qu’une de leurs prédictions ne s’est pas réalisée: ils avaient prédit que l’Apocalypse viendrait au monde ce jour-là. Heureusement, ils avaient tort, même s’ils n’avaient pas tout à fait tort, car une image a ravivé les théories. Lors de la journée d’investiture en tant que vice-présidente, Kamala Harris portait une tenue faisant référence à un chapitre de la série.. Incroyable!

Le colistier de Joe Biden a prêté serment mercredi par une froide après-midi à Washington où diverses célébrités ont également participé. La femme de 56 ans a utilisé une casquette pour lutter contre les basses températures et a alimenté par inadvertance la légende des prédictions des Simpsons.

Les Simpson prédisent la tenue de Kamala Harris

La tenue qu’elle a choisie était violet, avec une lumière de couleur similaire et avec des perles blanches, identique à celui que vous avez utilisé Lisa dans le chapitre 243 du 19 mars 2000 dans la saison 11. Cet épisode a montré une vision famille jaune futuriste en 2030, où la sœur de Bart était devenue présidente des États-Unis et dans une scène, elle prétend être le successeur de Donald Trump.

Divulgacher



De l’image étonnante de Harris, les réseaux sociaux n’ont pas tardé à attribuer la prédiction au programme Matt Groening. « La prédiction des Simpsons est vraiment très forte, même si ce serait formidable si Kamala Harris avait mis ce costume et ce collier exprès », était le ton des commentaires.

S’il est vrai que les vêtements se ressemblent beaucoup, il y a deux différences fondamental: l’année où ça arrive (2021 et non 2030) et le position (Elle est vice-présidente et non présidente). Pour que la prédiction soit complète, Trump devrait revenir au pouvoir en 2024 et le laisser en 2028 à Harris (ou une autre femme).

L’arrivée à la présidence du milliardaire est l’une des choses les plus impressionnantes avancées par les Simpsons. Al Jean, l’un des scénaristes de la série, s’est chargé de l’expliquer: « Les gens ont oublié un peu, mais il parlait de se présenter à la présidence à l’époque. Il n’était donc pas totalement inattendu. C’était un gars qui portait un drôle de nom et qui avait des aspirations présidentielles. ».