Les Simpsons: comment la phrase est née "J’ai nommé le grand Cuca"

Des décennies passent et ‘Les Simpsons’ ils continuent de faire rire différentes générations. Peut-être que les chapitres actuels ne sont pas du goût de la plupart de ces fans, mais il y aura toujours ceux des premières saisons, où l’on retrouve l’âge d’or de la série créée par Matt Groening. Il y a quelques jours, cela faisait 31 ans depuis sa première diffusion et nous avons trouvé le point où son déclin a commencé, et selon IMDb est du Saison 9.

Loin de la discussion sur la question de savoir si la série aurait dû se terminer il y a des années ou si elle devait revenir à l’esprit des premières tranches, nous avons tous un moment préféré du spectacle télévision que l’on peut voir aujourd’hui sur la plateforme de streaming Disney +. Si l’on parle d’un épisode qui comporte de nombreuses situations emblématiques, il faut mentionner «Marge vs. le Monorail ‘, Épisode 12 de la saison 4. Selon les mots du réalisateur Rich MooreCe fut un tournant positif pour la suite.

L’un des moments les plus amusants et les plus mémorables est celui où Homer est dans la cabine du monorail, après avoir été choisi comme chauffeur, avec sa famille. Marge ouvre une porte où l’extincteur devrait être, mais à sa place se trouve une famille d’opossums, quoi Homer répond: « J’ai appelé le grand Cuca ». Cette phrase emblématique a une explication et nous vous l’apportons. Regardez la scène et son origine!







Selon Marina Huerta, la voix de «Bart» dans les neuf premières saisons, Cette phrase est restée pour la postérité à cause de la manière dont Humerto Vélez (Voix d’Homère) il le dit et qu’ils ne voulaient pas traduire comme c’était en anglais, ce qui aurait été « Bites ». Il a également dit: « Nous pouvons identifier qu’à ce moment-là, ils nous permettent de mettre quelque chose de très mexicain ». A noté que « Cuca » est la façon dont ils désignent les personnes appelées Refugio, en particulier dans les villes.

Tandis que «Marge vs. le Monorail ‘ a ce grand moment, le producteur David Silverman commenté à l’époque: « Il avait une routine de chant et de danse. Il avait un monorail. Il avait North Haverbrook. Il y avait beaucoup à concevoir. C’était beaucoup de travail supplémentaire, mais il semblait que cela en valait la peine. ». Le scénariste Josh Weinstein est allé plus loin et a déclaré: « C’est le meilleur épisode télévisé de tous les temps. Je pense que c’était révélateur pour les gens. ».