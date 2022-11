Les Simpson : l’épisode historique né par accident

Curiosités

La série créée par Matt Groening était autrefois un emblème de l’animation pour adultes dans les années 90.

© IMDbLes Simpsons.

S’ils n’ont plus aujourd’hui le même impact sur la culture que dans les années 1990, Les Simpsons Il reste l’une des plus grandes séries animées pour adultes sur petit écran. Créé par Matt Groeningest né d’une poignée de courts métrages diffusés en Le spectacle de Tracey Ullman et a rapidement obtenu le feu vert de Renard du 20e siècle pour avoir votre propre espace avec une saison complète. Aujourd’hui, vous pouvez regarder tous les épisodes sur Star+ et Disney+ (selon si vous êtes en Espagne ou en Amérique latine).

Plusieurs des moments qu’ils ont donnés Les Simpsons sont devenus des icônes de la culture pop, comme le « J’ai nommé le grand Cuca » Soit « S’il était si intelligent, pourquoi est-il mort ?. Sans compter le nombre d’épisodes que les fans ne se lassent pas de voir, comme le chapitre du monorail ou l’histoire dans laquelle Homer Simpson va dans l’espace Tous ces chapitres de Les Simpsons Elles étaient prévues, mais parmi elles, il y en a une qui est née presque par hasard.

On parle de « L’épisode spectaculaire 138 »qui est le chapitre dans lequel Troy Mc Clure se consacre à l’examen de grandes séquences de Les Simpsons et racontez quelques coulisses de la série créée par Matt Groening. Ce chapitre a été développé par l’un des producteurs et scénaristes historiques de la série, David Argentmand’un fait bien particulier qui n’avait rien à voir avec la diffusion de la fiction.

David Argentman conçu une série de conférences Les Simpsons qu’il expose dans différents auditoriums dans lesquels il raconte quelques détails de la série. Ces expositions étaient basées à la fois sur ses expériences et sur celles de ses collègues et ont été réalisées à la fois à partir d’épisodes diffusés et de scènes supprimées de ces épisodes. Voyant que les pourparlers fonctionnaient si bien, les dirigeants ont décidé de compiler le matériel supplémentaire qui a été montré et de le transformer en « L’épisode spectaculaire 138 ».

+Pourquoi Troy McClure n’est plus apparu

En dépit d’être l’un des personnages emblématiques de la série, Troy Mc Clure était dans seulement douze épisodes de Les Simpsons. Sa dernière apparition remonte à 1998, en « Bart, la mère » et il n’a jamais été revu. Parce que? McClure était interprété dans sa version originale par Phil Hartman. Ce comédien a été assassiné par sa femme, Bryn Omdahl, en 1998. Les rapports disaient toujours qu’elle avait des antécédents de violence envers lui et qu’elle avait un problème de toxicomanie. En l’honneur de Hartmannalors, les dirigeants ont décidé de retirer les deux Troy Mc Clure comme l’avocat lionel hützqu’il a également incarné.

