Les sièges du milieu vides réduisent le risque de transmission du COVID-19 dans les avions, selon une étude

Une nouvelle étude indique que le fait de laisser les sièges du milieu ouverts pourrait offrir aux passagers des compagnies aériennes une meilleure protection contre le virus qui cause le COVID-19. Les chercheurs ont déclaré que le risque que les passagers soient exposés au virus par une personne infectée dans l’avion pourrait être réduit de 23 à 57% si les sièges du milieu sont vides, par rapport à un vol complet. L’étude publiée mercredi soutient la réponse des compagnies aériennes qui ont limité les sièges au début de la pandémie. Cependant, toutes les compagnies aériennes américaines, à l’exception de Delta, vendent désormais tous les sièges possibles, et Delta cessera de bloquer les sièges du milieu le 1er mai.

Les compagnies aériennes affirment que les filtres et les systèmes de circulation d’air sur la plupart des avions les rendent sûrs lorsque les passagers portent des masques faciaux, comme ils sont maintenant tenus de le faire par la réglementation fédérale.

Des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et de la Kansas State University ont estimé la distance parcourue par les particules virales en suspension dans l’air à l’intérieur d’un avion. Ils ont utilisé des mannequins émettant des aérosols pour mesurer le flux de particules virales à travers les maquettes des cabines des compagnies aériennes.

L’étude n’a cependant pas pris en compte le port de masques car elle était basée sur une précédente étude réalisée en 2017, avant la pandémie. Il n’a pas non plus examiné si les passagers étaient vaccinés contre le COVID-19. Le CDC affirme que les personnes vaccinées peuvent voyager à faible risque pour elles-mêmes, bien que l’agence recommande toujours d’éviter les voyages non essentiels.

Airlines for America, un groupe commercial pour les plus grands transporteurs américains, a déclaré que les compagnies aériennes utilisaient plusieurs couches de mesures pour empêcher la propagation du virus dans les avions, y compris des masques faciaux, interroger les passagers sur leur santé et intensifier le nettoyage des cabines. Le groupe a cité un rapport de l’Université Harvard financé par l’industrie aérienne comme montrant que le risque de transmission du coronavirus par avion est très faible.

Les compagnies aériennes étaient divisées l’année dernière sur le remplissage des sièges du milieu. Alors que Delta, Southwest, Alaska et JetBlue ont limité les sièges dans les avions, United Airlines ne l’a jamais fait et American Airlines n’a bloqué des sièges que pendant une courte période. C’était surtout une question académique, car relativement peu de vols l’année dernière étaient bondés. Cela change.

Plus d’un million de voyageurs sont passés par les aéroports américains chaque jour au cours du mois dernier. Bien que ce soit toujours en baisse de plus d’un tiers par rapport à la même période en 2019, plus de vols sont désormais bondés. Aux alentours du week-end de Pâques, Delta a temporairement rempli les sièges du milieu pour accueillir les passagers dont les vols originaux avaient été annulés en raison de la pénurie de personnel.

