Les showrunners voulaient évoluer mercredi au-delà d’un "Une note Clark Kent" Personnage

L’un des gros avantages de Netflix Mercredi c’est ainsi qu’il donne à son personnage principal l’espace nécessaire pour se développer. Après avoir été un personnage secondaire dans la plupart des itérations de la famille Addams au cinéma, Jenna Ortega a mis en évidence mercredi la série à succès de Netflix, et les écrivains Al Gough et Milles Millar ont récemment comparé leur travail sur Smallville. En parlant à Le journaliste hollywoodien, Millar a expliqué comment mercredi et Clark Kent sont tous deux des personnages qui ont un trait primordial sur lequel tout le monde se concentre, mais il y a tellement plus à extraire. Il a dit:

« Mercredi semble être un personnage à une note, et j’ai toujours trouvé Clark Kent un personnage à une note. Il est juste une sorte de gentil, gentil, et mercredi est juste un gamin sarcastique. Alors, comment faites-vous, en tant qu’écrivain, pour prendre des personnages comme ceux-là – un peu comme des extrêmes d’ailleurs – et ensuite les faire se sentir humains? Je pense que c’était vraiment notre objectif. Le but de tout écrivain est de créer des personnages qui se sentent humains et réels et qui ont une complexité émotionnelle. C’est ce qui est un voyage fascinant alors que vous commencez à développer ces histoires et à réfléchir à la façon dont elles sont devenues [the people they became]?

Dans le cas de Clark, comment est-il devenu l’homme qu’il est devenu, juste un super-héros, qui a pour but de faire du bien au monde ? Et puis mercredi, le voyage est là, on ne sait pas où ça va aller. Personne n’a jamais vu mercredi adulte. Donc c’est vraiment excitant en termes de genre, nous pouvons raconter cette histoire. Comment évolue-t-elle en femme, et comment faire sans diluer l’essence de Wednesday ? Sa bande passante de changement, tu ne veux jamais trop changer mercredi. Vous voulez la voir évoluer, mais c’est une personne très particulière et nous ne voulons jamais changer cela. »