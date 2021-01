«Les serveurs sont bloqués»: pour certains clients Ho Mobile, il est impossible de changer la carte SIM

Hier, l’opérateur Ho Mobile a annoncé avoir subi une cyberattaque ayant conduit au vol de certaines données relatives à une partie indéterminée de ses utilisateurs italiens. « I Mobile a été victime de crimes informatiques« lit le message que les personnes impliquées reçoivent sur leurs téléphones. » Nous avons activé des niveaux de sécurité supplémentaires et nouveaux pour protéger tous les clients contre la menace d’une fraude potentielle. Dans tous les cas, vous pouvez demander le remplacement gratuit de la carte SIM à tout moment dans les points de vente autorisés. »Cependant, ils ont été submergés par les demandes de changement de carte SIM qui ont envoyé les serveurs dans un tailspin.

« Pour le moment, il n’est pas possible de changer la carte SIM, les serveurs sont bloqués », lit-on dans la fenêtre d’un revendeur Ho Mobile à Bologne. Un problème que certains utilisateurs confirment également: « J’ai maintenant appelé une boutique près de chez moi, mais ils ne peuvent pas me donner la nouvelle carte SIM car leur portail est bloqué », confie l’un des clients concernés, repris par d’autres qui parlent de l’application de gestion profil verrouillé. « A Naples, ils ont nié le changement pour Pénurie de cartes SIM« explique un autre utilisateur. Pour certains utilisateurs, des problèmes se posent également en cas de tentative de portabilité vers un autre opérateur: parfois, disent-ils, cela échoue. On ne sait pas pourquoi, mais on peut supposer que Ho Mobile lui-même a portabilité bloquée pour éviter les abus de la part de ceux qui sont entrés en possession des données, ou que d’autres opérateurs l’ont fait.

Autant d’éléments qui pourraient pourtant indiquer un grand nombre d’utilisateurs concernés: entre les rapports SMS reçus et les serveurs bloqués, il est facile d’imaginer que les clients concernés par cette attaque de hacker ne sont pas rares. Alors que faire si vous avez reçu le SMS? Le conseil est toujours de changer la carte SIM dès que possible, si le serveur le permet. En effet, outre le nom et le prénom, le numéro de sécurité sociale, le courrier électronique, la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité et l’adresse, le code d’identification SIM se retrouve également dans les données volées. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans un magasin autorisé et demander le transfert, qui sera gratuit. Le changement de carte SIM sans frais supplémentaires sera dans tous les cas disponible pour toute la base d’utilisateurs de l’opérateur.