Les secrets de WandaVision derrière le tournage du numéro musical «  Agatha All Along  » dévoilés

Qui aurait pensé que le moment le plus emblématique d’un projet MCU serait un montage de chanson? Pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé dans l’épisode sept de WandaVision, qui s’est terminée par la chanson « Agatha All Along », un jingle de sitcom qui a révélé la vérité effrayante sur la voisine excentrique de Wanda, Agnes.

Pendant l’apogée inattendue de l’épisode, Agnes révèle à Wanda qu’elle est en fait une sorcière nommée Agatha Harkness. Agnes montre ensuite à Wanda (et au public) un montage musical de plans d’épisodes précédents qui révèlent qu’Agnès a été derrière tous les événements étranges de la réalité parfaite de Wanda dans Westview. Dans une interview avec Collider, WandaVision Le directeur de la photographie Jess Hall a révélé que ces moments avaient été tournés pendant la production de chaque épisode respectif au lieu d’être tournés ensemble par la suite.

« Pour la plupart, oui. Parce que vous savez, [Agatha is] dans ce costume d’époque, il y a une transition où elle passe d’un costume à un autre, ce qui était évidemment un peu différent, qui a été tourné légèrement dans le désordre. Mais en général, nous avons eu ces photos lorsque nous étions sur ces plateaux, parce que les décors étaient habillés en fonction de la période et nous ne voulions pas avoir à retourner et à réparer une maison ou à redresser la rue pendant cette période.

La nature de WandaVision est tel qu’une grande partie du contexte dépend du décor de chaque scène, car Wanda utilise ses pouvoirs magiques pour passer d’une décennie à l’autre dans des sitcoms. Chaque plan de « Agatha All Along » peut facilement être identifié comme appartenant à un épisode précédent particulier en fonction des costumes et du décor de fond. Selon Hall, la scène nécessaire au montage était souvent tournée d’une manière différente du reste de l’épisode.

«Nous essayions de quitter notre monde de sitcom à la fin de ce travail, et nous serions comme, d’accord, maintenant, nous allons faire tout notre moment« Agatha All Along ». Ce sont des plans très spécifiques, ce sont tous des plans uniques, ils nécessitaient donc souvent un type de plate-forme de caméra ou de grue ou une sorte de mouvement de caméra qui pourrait ne pas être utilisé dans le reste de l’épisode. Cela nécessiterait un peu d’une sorte de changement et de méthodologie pour nous. Mais oui, nous les avons en grande partie fait dans l’ordre. «

Maintenant qu’Agatha Harkness a fait ses débuts triomphants, les fans sont curieux de voir si elle va vraiment devenir la principale méchante de la série, comme elle le prétend elle-même, ou si Agatha prépare l’arrivée d’un pair plus grand mal, de Magneto à Méphisto ou même Cthon.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision met en vedette un casting principal composé d’Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff / Scarlet Witch, de Paul Bettany dans le rôle de Vision, de Randall Park dans le rôle de l’agent Jimmy Woo, de Kat Dennings dans le rôle de Darcy Lewis, de Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau et de Kathryn Hahn dans le rôle d’Agnès. Nouveaux épisodes diffusés les vendredis sur Disney +. Cette nouvelle est née à Collider.