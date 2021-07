Les scooters électriques Magnus et Zeal d’Ampère Electric coûtent désormais moins de 50 000 roupies au Gujarat

06 juil. 2021 18:15:56 IST

Ampere Electric a réduit mardi les prix de ses scooters électriques au Gujarat en tenant compte des incitations supplémentaires du gouvernement de l’État et de la subvention améliorée offerte par le Centre dans le cadre de FAME-II. Dans le cadre de la nouvelle tarification, le Magnus de la société sera désormais disponible pour Rs 47 990, contre Rs 74 990 avant le déploiement de la politique et la révision FAME-II. De même, le modèle Zeal coûte désormais Rs 41 990, contre Rs 68 990 auparavant (tous les prix, hors salle d’exposition), a déclaré Ampere Electric dans un communiqué.

La baisse de prix significative sur les scooters électriques au Gujarat fait suite à la politique EV 2021 annoncée par le gouvernement du Gujarat et à la révision des subventions FAME-II par le gouvernement central, a-t-il ajouté.

Récemment, le ministère de l’Industrie lourde (DHI) a modifié FAME-II et a augmenté l’incitation à la demande pour les deux-roues électriques (e2W) à 15 000 Rs par kWh, par rapport à la subvention uniforme précédente de 10 000 Rs par kWh pour tous les véhicules électriques, y compris les plug-ins. dans les hybrides et les hybrides puissants à l’exception des bus. En outre, il a également plafonné les incitations pour e2W à 40 % du coût du véhicule, contre 20 % auparavant.

D’autre part, le gouvernement du Gujarat a récemment annoncé une incitation à la demande de 10 000 Rs par kWh pour les e2W (limités à 20 000 Rs), les trois-roues électriques (e3W) et les quatre-roues électriques (e4W) en plus des subventions disponibles auprès de la centrale. gouvernement. Les prix départ usine maximum ont été plafonnés à Rs 1,5 lakh, Rs 5 lakh et Rs 15 lakh, respectivement, pour les trois catégories de véhicules.

« Avec la révision de la baisse des prix, même les gros scooters d’Ampere Electric sont devenus beaucoup plus abordables et coûtent désormais moins de 50 000 roupies au Gujarat », a déclaré la société.

Le directeur de l’exploitation d’Ampère Electric, Roy Kurian, a déclaré que le gouvernement avait pris une mesure extraordinaire pour rendre les scooters électriques bien construits plus abordables et donc faciles d’accès pour un homme ordinaire.

« Chez Ampere Electric, nous sommes ravis de voir de telles initiatives qui favorisent la croissance de solutions de mobilité fiables et fiables dans le dernier kilomètre », a-t-il ajouté.

Cela aidera également les acteurs de la logistique dans les segments B2B à économiser considérablement sur leurs coûts de transport et à utiliser plutôt cet argent pour le développement commercial, a déclaré Kurian.

