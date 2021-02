Les scientifiques se préparent pour leur dernier examen attentif de l’astéroïde Apophis avant le survol de 2029

Le 5 mars, saluez l’astéroïde le plus infâme qui ne percutera pas la Terre en 2029. Les scientifiques le feront certainement.

Les astronomes ont d’abord repéré la roche spatiale maintenant connue sous le nom de Apophis en 2004. C’est précisément le genre d’objet que la plupart des humains veulent probablement connaître: il est terriblement grand et se rapproche parfois inconfortablement de la Terre. Le 13 avril 2029, est une de ces occasions, quand Apophis passera si près de la Terre qu’il passera par le royaume de satellites à haute altitude .

(Il ne touchera pas la Terre. Ne paniquez pas. Continuez.)

Les scientifiques sont enthousiasmés. Ils ont calculé à quel point un objet de cette taille passe rarement aussi près de la Terre. «Ce quelque chose qui se produit environ une fois tous les 1000 ans, donc évidemment, cela suscite beaucoup d’intérêt», a déclaré Marina Brozović, chercheuse en radar au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, à 45secondes.fr.

Le survol de mars ne sera pas aussi étonnant que l’approche rapprochée de 2029; Apophis viendra seulement un dixième de la distance moyenne entre la Terre et le soleil, plus de 40 fois plus éloignée que la lune est de la Terre. Mais les scientifiques ont de grands objectifs pour le survol d’Apophis en 2029, et afin de tirer le meilleur parti de cette opportunité, ils doivent en savoir le plus possible sur le rock spatial .

Et le mois prochain est leur dernière chance réelle d’étudier Apophis avant le grand jour.

« Apophis en 2029 sera pour nous une opportunité d’observation vraiment incroyable », a déclaré Brozović. « Mais avant d’arriver à 2029, nous nous préparons. »

Rencontrez Apophis

Comme tous les astéroïdes géocroiseurs, Apophis vibre autour du système solaire interne depuis des millénaires, inaperçu des humains. Les scientifiques pensent qu’il mesure plus de 300 mètres de large, autour de la hauteur de la tour Eiffel. C’est un mélange de rock et de métal, selon la NASA , et peut être en forme un peu comme une cacahuète, deux morceaux inégaux enfoncés ensemble.

Les astronomes ont repéré Apophis pour la première fois en 2004. La découverte de l’astéroïde est un parfait exemple de défense planétaire , la tâche consacrée à repérer les astéroïdes autour de la Terre, à tracer leurs orbites précises et à déterminer s’ils présentent un risque de heurter la Terre. La théorie est prévenue, et les scientifiques espèrent que s’ils peuvent identifier un futur impacteur de grande taille avec suffisamment d’avertissement, les humains pourront trouver un moyen de se défendre.

Et pendant un bref instant, Apophis a semblé courir près de 3% de chances d’entrer en collision avec la Terre le 13 avril 2029 (même les meilleures observations comportent une certaine incertitude, et plus une orbite est tracée loin dans le temps, plus l’incertitude s’accumule .) Cette préoccupation précoce a inspiré son nom, qui fait référence à un «serpent démon égyptien qui personnifiait le mal et le chaos», comme le dit la NASA.

Certains flybys d’Apophis sont parfaitement banals, d’autres assez proches. Mais des observations plus précises ont poussé les craintes de collision premier en 2036 , puis à 2068 , lorsque les scientifiques ne peuvent pas encore totalement exclure une collision.

Si Apophis et la Terre se heurtent un jour, j’espère que vous n’êtes pas là pour voir le jour. Deux astéroïdes importants ont frappé la Terre au cours du siècle dernier. On a rasé les forêts sibériennes de Tunguska en 1908 , l’autre brisé dans le ciel au-dessus Tcheliabinsk, Russie, en 2013 .

Ce n’est rien comparé à Apophis. « Apophis est 300 fois plus massif que Tunguska, 5 000 fois plus massif que Tcheliabinsk, c’est donc un objet qui retient certainement votre attention », a déclaré à 45secondes.fr Richard Binzel, spécialiste des planètes au Massachusetts Institute of Technology.

Une expérience naturelle

En ce moment, Apophis s’occupe de ses propres affaires comme des milliers d’autres morceaux de gravats cosmiques, faisant le tour du soleil tous les 323,6 jours terrestres. Traversant l’espace, l’existence de l’astéroïde se déroule sans incident.

Cela va changer.

Neuf boucles de plus autour du soleil pour Apophis et huit autres pour la Terre amèneront les objets à environ 19 800 miles (31 900 kilomètres). Les scientifiques savent qu’Apophis ne frappera pas la Terre cette fois. Mais selon précisément la façon dont les deux roches se croisent, Apophis peut ne jamais se ressembler.

Le même la gravité qui maintient nos vies banales ancrées à la surface de la Terre tirera Apophis tout au long de la rencontre rapprochée. Les scientifiques pensent qu’il y a une chance que la gravité de la Terre soit suffisamment forte pour disperser des rochers à la surface d’Apophis, ou peut-être même étirer l’astéroïde, comme s’il s’agissait de tire d’eau salée au lieu de roche.

L’ampleur de l’étirement dépendra d’une multitude de facteurs. Tout d’abord, la forme précise d’Apophis. Ensuite, son orientation pendant le survol: si un large côté fait face à la Terre, chaque patch ressent moins de gravité; si une tête étroite le fait, l’astéroïde est préparé pour une partie de tir à la corde. Ensuite, ce qu’il y a à l’intérieur: une roche solide et dense résisterait davantage à la gravité de la Terre, un amas lâche de petits rochers donnerait plus.

Certaines de ces caractéristiques que les scientifiques peuvent étudier depuis la Terre. Mais l’intérieur d’Apophis est impénétrable à distance – sauf, peut-être, pendant le survol de 2029.

« Comment Apophis lui-même réagit, c’est physiquement comment Apophis est assemblé. Et c’est quelque chose que nous ne savons pas – nous ne savons pas comment les astéroïdes sont assemblés, nous n’avons jamais été en mesure de scruter l’intérieur d’un astéroïde », a déclaré Binzel . « Nous voyons l’astéroïde à l’extérieur regarder à l’intérieur. C’est une chance où nous pourrions avoir l’astéroïde à l’intérieur regardant à l’extérieur. En d’autres termes, l’intérieur de l’astéroïde se révèle-t-il par une mesure que nous pouvons faire à l’extérieur? »

C’est une expérience incroyable arrangée uniquement par les coïncidences d’orbites.

Les scientifiques sont déjà venus ici une fois. En 1993, les astronomes ont repéré une nouvelle comète, surnommée Shoemaker-Levy 9 – seulement pour réaliser que la découverte était en fait un embrayage de fragments de comète, les débris d’une comète qui passait trop près du massif de Jupiter pour survivre à l’expérience. Mais le vrai point culminant? Ces fragments étaient en passe de percuter la planète l’année prochaine.

« Les prédictions concernant l’impact de Shoemaker-Levy 9 allaient de rien – ce sera un raté, un flop – à assez proche de ce que nous avons réellement observé », a déclaré Binzel. «Il y avait une énorme incertitude quant au résultat de l’impact de Shoemaker-Levy 9 simplement parce qu’il remettait en question l’état de nos connaissances. Et donc le parallèle avec Apophis est qu’il existe un large éventail de prédictions sur ce qui va se passer. physiquement à Apophis lui-même pendant la rencontre: Apophis pourrait passer par la Terre sans s’en soucier, ou Apophis pourrait passer par la Terre et être tirée de manière si significative qu’elle tremblait sismiquement. »

Mais dans les années 1990, les astronomes ont rallié des engins spatiaux et des télescopes pour observer une semaine de collisions qui ont marqué Les nuages ​​de Jupiter pendant quelques semaines. Au total, les observations de Shoemaker-Levy 9 ont enseigné aux scientifiques non seulement ces fragments de comètes et la masse glacée qu’ils constituaient autrefois, mais aussi Jupiter et son atmosphère.

« Je pense qu’Apophis ressemble beaucoup à la comète Shoemaker-Levy 9: c’est une expérience naturelle extrêmement rare que nous avons découverte avec un court délai », a déclaré Binzel. « C’est quelque chose qui arrive rarement. La nature fait quelque chose d’extraordinaire pour nous en tant qu’expérience naturelle, et le défi est de savoir comment tirer parti de cette expérience naturelle. »

Et les observations d’Apophis indiqueraient aux scientifiques une autre saveur de rencontre rapprochée que Shoemaker-Levy 9, car la gravité de la Terre ne sera pas assez forte pour déchirer la roche.

« Cela ne provoquera pas ce genre de grand événement, mais il est toujours significatif de comprendre comment l’objet peut être affecté par ce survol rapproché un peu lointain », Yaeji Kim, doctorant en génie aérospatial à l’Université de Auburn en Alabama, a déclaré 45secondes.fr. « Il n’y a aucun objet qui a été observé dans ce genre de phénomène. De ce genre de vue, Apophis est un cas vraiment rare. »

Se préparer pour 2029

Tirer le meilleur parti du survol de 2029 s’appuiera sur des données de base: ce que les scientifiques savent d’Apophis avant sa rencontre dramatique avec la terre . Cela signifie que les observations recueillies cette année comptent. Apophis sera au plus près de la Terre cette année le 5 mars à 20h15 HNE (0115 GMT le 6 mars).

« Le plus proche » est un terme relatif: l’astéroïde restera en bonne santé 0,11 unités astronomiques (la distance moyenne entre la Terre et le soleil, soit environ 93 millions de miles ou 150 millions de km). C’est près de 44 fois la distance entre la Terre et la Lune.

Mais c’est assez proche pour l’outil le plus puissant des scientifiques pour étudier les astéroïdes de la Terre: radar planétaire . Prenez un puissant faisceau radar, dirigez-le vers un objet mystérieux, puis attendez. Utilisez un radiotélescope sensible pour capter l’écho qui rebondit, faites-le subir un traitement compliqué et le résultat est une image de type sonogramme.

« Nous aimons les astéroïdes qui se rapprochent mais, vous savez, juste assez pour que nous puissions obtenir un très bon signal et que nous puissions obtenir de très bonnes images », a déclaré Brozović.

Avec de bonnes images radar, les scientifiques peuvent dire, par exemple, quelle est la forme d’un astéroïde: pomme de terre, arachide ou même une paire de cerises liées uniquement par la gravité. Dans des circonstances particulièrement favorables, le radar peut détecter des rochers à la surface d’une roche spatiale. Il affine également la capacité des scientifiques à suivre l’orbite d’un astéroïde.

La priorité absolue des scientifiques lors de la préparation du survol d’Apophis 2029 est d’aiguiser leur vision de la forme de la roche et de ses rotations complexes, a déclaré Binzel. « Nous savons qu’Apophis est dans un état de rotation très compliqué, c’est une sorte de rotation et de chute en même temps », a-t-il déclaré. « La rencontre de 2021 nous donne une époque dans le temps. »

Lorsque les scientifiques cherchent à faire des prédictions sur ce qui arrivera précisément à Apophis lors de la rencontre de 2029, ils nourriront la meilleure sagesse actuelle de la forme de l’objet et de la rotation tordue dans des modèles – mais les prédictions qui en résulteront ne seront aussi robustes que les données.

Inconvénient, la Terre a perdu son système de radar planétaire le plus puissant en décembre, lorsque Radiotélescope de l’Observatoire d’Arecibo à Porto Rico s’est effondré. Chaque système radar a ses forces et ses faiblesses, et Arecibo aurait brillé lors de cette approche préparatoire rapprochée. Sans cela, les scientifiques ne savent pas dans quelle mesure ils pourront améliorer les observations radar existantes d’Apophis.

Mais ils essaieront, grâce au système radar planétaire de la NASA Complexe de communications Goldstone Deep Space en Californie, qui étudiera Apophis du 3 au 14 mars pour couvrir ce survol. Les chercheurs espèrent également utiliser le télescope Green Bank en Virginie-Occidentale pour capter les échos, plutôt que d’avoir à basculer les paramètres de Goldstone entre l’envoi et la réception; s’ils peuvent utiliser deux télescopes, les données seront plus nettes.

« Arecibo était vraiment une centrale électrique, le radar le plus puissant de la planète, donc nous ne pouvons tout simplement pas inventer cela », a déclaré Brozović. « Mais nous allons toujours obtenir de bonnes données. »

