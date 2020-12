Les scientifiques découvrent deux nouvelles espèces de champignons qui dopent leurs mouches hôtes

Tendance FP18 déc.2020 10:01:15 IST

Les scientifiques ont découvert deux nouvelles espèces de champignons qui infectent les mouches, créant un trou dans leur abdomen, puis éjectant des spores hors des mouches. Selon des chercheurs du Département des sciences végétales et environnementales de l’Université de Copenhague et du Musée d’histoire naturelle du Danemark, les deux espèces de champignons ont été découvertes dans la région de la capitale du Danemark, avec Strongwellsea tigrinae, se trouvant à Jægerspris et Strongwellsea acerosa, sur Amager. Ces deux champignons infectent deux espèces de mouches danoises – Coenosia tigrina et Coenosia testacea.

Les résultats de la recherche ont été publiés dans le Journal de pathologie des invertébrés.

Après avoir infecté les corps de l’hôte, les mouches bourdonnent pendant des jours alors que les spores fongiques sont libérées dans l’air à partir des trous et dérivent sur de nouvelles victimes. Les champignons se nourrissent de l’intérieur du segment arrière du corps des mouches jusqu’à la fin. Après quelques jours d’infection, les mouches se couchent sur le dos et continuent à avoir des spasmes jusqu’à ce qu’elles meurent.

Parlant de la découverte, le professeur Jørgen Eilenberg du Département des sciences végétales et environnementales a déclaré que c’est un aspect excitant et bizarre de la biodiversité qu’ils ont découvert, en ajoutant, qu’il s’agit de nouvelles connaissances de base qui peuvent servir de base à des études expérimentales des voies d’infection.

Selon les auteurs de l’étude, la capacité des champignons à garder les mouches suffisamment fraîches pour bourdonner pendant des jours tout en étant mangées de l’intérieur a soulevé des spéculations parmi les chercheurs selon lesquelles les champignons pourraient produire des substances qui dopent leurs hôtes. Les chercheurs estiment que les champignons peuvent produire des substances de type amphétamine qui maintiennent le niveau d’énergie de la mouche à un niveau élevé jusqu’à la fin, et en même temps, les champignons pourraient également produire des substances qui éloignent les micro-organismes du champignon de la mouche. Selon Eilenberg, ces découvertes pourraient ouvrir la voie à des recherches facilitant l’utilisation de ces substances en médecine.

Selon les chercheurs, ces deux espèces de mouches qui présentent l’infection fongique vivent en précédant d’autres mouches.

