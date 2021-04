Les scientifiques affirment que le costume «  Iron Man  » pourrait être une réalité

Un groupe de scientifiques a affirmé qu’un exosquelette similaire au costume emblématique porté par Robert Downey Jr. au «Hombre de Hierro» cela pourrait être une réalité très bientôt.

Au cours de la dernière décennie, le costume créé par Tony Stark dans l’univers de merveille a eu de nombreuses interventions et a été la base sur laquelle d’autres costumes tels que le costume ont été créés Araignée de fer de Peter Parker.







Maintenant, selon un rapport de la BBC, les progrès technologiques ont amené le costume «Iron Man» à se rapprocher de plus en plus d’une réalité. Les exosquelettes sont devenus de plus en plus courants dans un certain nombre de branches de la science telles que les armes et la thérapeutique.

Selon le rapport, d’ici 2030, les combinaisons d’exosquelettes pourraient devenir une industrie d’une valeur de 6 billions de dollars. Actuellement, des combinaisons similaires à « Iron Man » sont utilisées pour tester des voitures dans des entreprises telles que General Motors ou Fiat, cependant, il a été révélé qu’il existe de nombreux domaines dans lesquels elles pourraient devenir courantes dans le monde entier.







Les progrès technologiques semblent certainement montrer que les films de science-fiction prendront vie, bien que de nombreux fans du MCU et de « Iron Man » seront sûrement ravis de pouvoir utiliser un costume similaire à l’avenir.