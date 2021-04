Les satellites SpaceX et OneWeb n’ont pas eu un appel rapproché dans l’espace après tout: rapport

Fleurs de Bach n°16 Honeysuckle - Chèvrefeuille 20ml

Fleurs de Bach 16 Honeysuckle - Chèvrefeuille 20ml Présentation du produit: Vit dans le passé. Le chèvrefeuille ( Lonicera Caprifolium ) combat l'attachement excessif aux souvenirs du passé. Il peut être d'un très grand secours à ceux qui viennent de perdre un être cher ou leur emploi, ou à ceux qui ont échoué en affaires, et il convient tout particulièrement aux personnes âgées qui vivent seules. Les personnes qui ont besoin de Chèvrefeuille ont tendance à vivre dans le passé, dans un état nostalgique ou mélancolique. Elles sont remplies de regrets mais incapables de changer les circonstances présentes étant donné qu'elles se remémorent toujours le passé. Elles peuvent être attachées à des êtres chers qu'elles ont perdus, ou à une époque plus heureuse, ou être incapables de se remettre des expériences malheureuses qu'elles ont vécus. Elles ont du mal à se consoler d'un deuil et ne cessent d'évoquer le passé dans les conversations. Le potentiel positif est la capacité de vivre dans le présent, de ne plus trouver le passé accablant, mais de le considérer comme une expérience précieuse dont il faut tirer la leçon pour aujourd'hui. La personne peut désormais progresser dans la vie sans regret. Vieillir est accepté comme un processus naturel. Compte gouttes de 20ml. Volume net: 20ml. Conseils d'utilisation: 2 gouttes dans un verre d'eau ou sur la langue 4 fois par jour. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.