Les rumeurs indiquent une résurgence de Castlevania et Metal Gear Solid

On suppose que Konami embaucherait des studios pour la relance de Castlevania et Metal Gear Solid. Espérons qu’ils ne sont plus des pachinkos.

À quel point les jeux vidéo Konami nous manquent. Bien que ce ne soit pas tout à fait une affirmation correcte, car le studio japonais vit un moment très doux, notamment au Japon, grâce à des succès comme Momotaro Dentetsu sur Switch et ses jeux mobiles. Cependant, ça pourrait être la cuisine Castlevania et Metal Gear Solid revival.

D’autres rumeurs suggèrent qu’il pourrait y avoir deux jeux Silent Hill en développement, l’un d’eux par Bloober Team (The Medium) et l’autre par un studio japonais bien connu, mais tous deux orchestrés par Konami. Et il semble que les sagas Metal Gear Solid et Castlevania connaîtront le même sort.

Il faut dire que cette information n’est pas confirmée, et que Konami n’a pas besoin de revivre ses grandes sagas, même si cela ne veut pas dire qu’il n’en a pas l’intention. Il semble qu’après quelques années d’absences, la société se soit déjà remise du crash de Metal Gear Survive et de la déception qu’était Against Rogue Corps.

Le plan de Konami passerait par la sous-traitance de différents studios de l’industrie pour développer ces nouvelles livraisons de leurs licences. Apparemment, il n’y aura pas de grand intermédiaire derrière (Sony ou Microsoft), mais les jeux seront développés par une étude et publiés par Konami.

Tout indique que Silent Hill est déjà en train de nous apporter des nouvelles, mais Konami veut aussi faire revivre les sagas Metal Gear Solid et Castlevania pour les prochaines années. Et pas seulement cela, mais certains détails des projets qui ont fini par être annulés ont été révélés …

Par exemple, selon le média VGC, Konami a commandé un Silent Hill à Supermassive Games (Until Dawn) il y a quelques années, et le projet a abouti à l’anthologie du jeu Dark Pictures. Espérons que nous aurons plus de chance pour cet été.