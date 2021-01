Les roues deviennent de plus en plus grosses et cela n’a aucun sens

Notre amour pour les roues plus grosses, en particulier les jantes, est-il si grand … tendant vers le géant? Vraisemblablement.

De nos jours, il n’est plus étrange, par exemple, de voir des SUV avec des jantes de 18 « et des SUV compacts et une taille supérieure, 19 » et 20 « commence à être… normal. Si nous optons pour des voitures plus grosses, les choses prennent des proportions encore plus sérieuses, où dans certains cas, nous pouvons choisir des roues de 23 pouces.

Exagéré, mais tout indique que nous n’avons pas encore atteint une limite. En tenant compte de ce que j’ai lu et entendu de certains designers automobiles, préparez-vous: des jantes de 24 « , 25 » et même 26 « arrivent.

Quelque chose d’exagéré, n’est-ce pas?

Le bon sens dit oui, mais les faits sont indéniables: les grandes roues sont un argument de vente fort, beaucoup optant pour les roues plus grandes que la voiture peut apporter – probablement même vous qui lisez ces mots.

Je comprends. Je préfère aussi voir les passages de roue de n’importe quelle voiture correctement remplis avec plus de métal qu’avec plus de caoutchouc (il y a des exceptions), mais la chose prend des proportions absurdes, car il n’y a aucune justification plausible à ce phénomène au-delà du «c’est bien ».

Il n’y a aucun avantage à choisir des roues plus grandes. Lorsque nous choisissons la plus grande roue parmi toutes celles disponibles pour un modèle donné, le profil du pneu diminuera nécessairement – parfois excessivement -, ce qui nuira au confort et à la qualité de roulement; la suspension ne sera pas aussi efficace dans son action en raison des plus grandes masses non suspendues; et, bien sûr, il sera beaucoup plus facile d’endommager la jante accrocheuse elle-même.

Une voiture avec de très grandes roues peut-elle être confortable et avoir une qualité de roulement élevée? Oui, sans aucun doute – je l’ai déjà vu de première main, dans plusieurs «grands pieds» qui sont passés par le garage de 45secondes.fr. Si le modèle en question a été développé avec cette prémisse à l’esprit, les ingénieurs trouvent des solutions pour contourner et surmonter ces impositions qui viennent avant tout des services marketing et design. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ont besoin de roues aussi grosses.

Cependant, quand j’ai (et l’équipe RA a) l’opportunité de tester deux versions du même modèle dans lesquelles l’une est livrée avec des roues plus grandes que l’autre, les différences se font rapidement sentir: les irrégularités de l’asphalte se font plus sentir, le bruit du roulement est supérieur et la qualité d’amortissement est inférieure pour la version de roue plus grande – je risquerais de dire que c’est mathématique. Il est parfaitement clair que lors du développement du châssis de la voiture, il a été optimisé pour des roues plus modestes que les plus grandes.

De plus, lorsque nous optons pour les roues plus grandes d’un modèle, en règle générale (il y a des exceptions), elles sont livrées avec des pneus plus larges. C’est absurde quand je vois que je conduis une voiture / SUV B / C de 120 à 130 chevaux avec des roues de la même taille ou très proches de la trappe chaude mordant les 300 chevaux – cela n’a tout simplement aucun sens.

Nous préférons sacrifier certaines qualités et caractéristiques de nos véhicules au nom du style qui en font des compagnons à quatre roues plus efficaces et agréables en usage quotidien ou régulier.

Il semble y avoir place au compromis. Si dans le passé il était possible d’avoir des voitures avec des roues de taille moyenne qui remplissaient leur fonction et ne semblaient pas mal en photographie, pourquoi cela ne semble-t-il pas possible aujourd’hui?