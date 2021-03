Les restes d’un énorme lézard herbivore en Argentine sont probablement le plus grand et le plus ancien jamais trouvé

02 mars 2021 10:21:34 IST

Un dinosaure colossal déterré en Argentine pourrait être le plus ancien titanosaure jamais trouvé, ayant parcouru ce qui est aujourd’hui la Patagonie il y a environ 140 millions d’années au début du Crétacé, ont déclaré dimanche des scientifiques. Le lézard de 20 mètres, Ninjatitan zapatai, a été découverte en 2014 dans la province de Neuquén, au sud-ouest de l’Argentine, a rapporté l’Université de La Matanza sur son analyse. « L’importance principale de ce fossile, en plus d’être une nouvelle espèce de titanosaure, est qu’il est le plus ancien enregistré pour ce groupe dans le monde », a déclaré le chercheur Pablo Gallina du conseil scientifique de Conicet dans un communiqué.

Les titanosaures faisaient partie du groupe des sauropodes – de gigantesques lézards herbivores au long cou et à la queue qui étaient peut-être les plus gros animaux à avoir jamais marché sur Terre.

La nouvelle découverte, selon le communiqué, signifiait que les titanosaures vivaient plus longtemps qu’on ne le pensait auparavant – au début de l’ère du Crétacé qui s’est terminée avec la disparition des dinosaures il y a environ 66 millions d’années.

Les fossiles d’il y a 140 millions d’années sont « vraiment très rares », a déclaré Gallina, auteur principal d’une étude publiée dans la revue scientifique argentine. Ameghiniana.

La créature a été nommée d’après le paléontologue argentin Sebastian Apesteguia, surnommé «El Ninja», et le technicien Rogelio Zapata.

.

