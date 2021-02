Les restaurants et les organisations locaux travaillent ensemble pour nourrir les Texans en cas de panne de courant

Alors que les conditions hivernales dangereuses et les pannes de courant continuent d’affecter certaines parties du pays, les restaurants locaux et les groupes humanitaires travaillent ensemble pour aider les résidents du Texas à se nourrir.

Une tempête hivernale a établi des températures record dans les grandes villes de l’État; certaines régions ont signalé avoir vu des températures à un chiffre et inférieures à zéro la nuit. Selon NBC News, les conditions météorologiques ont mis trop de pression sur les systèmes électriques de l’État et, mercredi, plus de trois millions de Texans sont aux prises avec des pannes d’électricité ou des pannes totales. Certains ont perdu l’accès au chauffage, à l’eau et au gaz. Les routes verglacées rendent la conduite difficile et de nombreux magasins et restaurants ont dû fermer leurs portes dans des conditions dangereuses.

Brenda Snitzer, directrice exécutive du Stewpot, une organisation qui travaille avec des personnes sans abri à Dallas, au Texas, a déclaré que le groupe avait intensifié ses efforts de distribution de nourriture pendant la pandémie et les avait encore augmentés par temps glacial. L’organisation a aidé à abriter près de 1 000 personnes dans un centre de congrès local et compte plusieurs centaines de personnes supplémentaires dans des abris et des hôtels à travers la ville.

Un panneau indique qu'un Fiesta Mart est fermé en raison d'une panne de courant à Austin, au Texas, le 17 février.

«Nous avons travaillé avec (des organisations religieuses) et des abris, des restaurants et des traiteurs», a déclaré Snitzer. «Nous travaillons tous ensemble pour nous assurer que nous avons couvert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner… Nous distribuons de la nourriture et des plats cuisinés, ainsi que la cuisine.

Snitzer a déclaré que la «majorité» des personnes qu’ils ont aidées sont des sans-abri. Le Stewpot a travaillé en collaboration avec d’autres organisations locales, notamment l’Armée du Salut, l’Union Gospel Mission, la Muslim American Society et bien d’autres pour s’assurer que le plus grand nombre possible de personnes soient nourries et mises à l’abri.

« Nous avons tous travaillé pendant ces intempéries », a déclaré Snitzer. « Quand nous avons su que le temps allait devenir si mauvais, nous nous sommes tous rassemblés … et avons compris ce que nous devions faire. »

Dans certaines régions, les gens se tournent vers l’entraide, un système où les gens travaillent en collaboration pour fournir les ressources nécessaires à d’autres. Becca Taute, l’une des administrateurs d’une page Facebook privée de partage de nourriture gratuite desservant Austin, au Texas, a déclaré qu’elle avait vu beaucoup de personnes et de réseaux d’entraide « se mobiliser » pour aider les gens à rester en sécurité et nourris.

« Beaucoup de gens sont bloqués sans électricité, sans eau, sans nourriture ou les trois », a déclaré Taute AUJOURD’HUI. «J’ai utilisé le groupe de partage de nourriture gratuite, d’autres groupes privés et des groupes Buy Nothing pour aider à connecter les gens qui sont à distance de marche et peuvent apporter des dons ou aider à loger ceux qui sont sans électricité ni chauffage.

Dans certaines parties de l’État, des réfrigérateurs communautaires, où les gens peuvent laisser des produits non périssables et d’autres articles à emporter par d’autres au besoin, fonctionnent également. Bien qu’il soit difficile de les stocker et d’y accéder par temps froid, au moins un réfrigérateur communautaire à Fort Worth, au Texas, est opérationnel. Le groupe derrière le réfrigérateur partage des mises à jour sur les médias sociaux sur ce qui est disponible.

Les restaurants locaux préparent également des repas et partagent des fournitures avec ceux qui en ont besoin. Lynzy Moran, qui exploite deux camions de nourriture à Austin, a déclaré qu’elle avait commencé à préparer les repas lorsqu’elle a vu un autre groupe local, Runner City, collecter des dons de nourriture, de fournitures d’hiver et plus encore pour les personnes vulnérables de la ville.

«Je les ai frappés comme, ‘Hey, je peux faire frire un tas de poulet pour vous tous?’ parce que l’un de mes camions est une remorque de poulet frit », a déclaré Moran AUJOURD’HUI. «Samedi, ils sont venus, et j’ai envoyé plus de 100 boîtes chaudes de poulet frit pour qu’ils les distribuent. Et puis j’ai vu qu’ils roulaient encore, traversant la glace et la neige et allant au-delà pour essayer de nourrir tout le monde, alors je est allé de l’avant et a préparé 240 autres repas de chaudrée chaude. Et encore une fois, ils sont venus la chercher et la distribuer. «

Moran a déclaré qu’une fois les routes givrées, elle ne se faisait plus confiance pour conduire, mais mardi, elle a vu que le groupe avait des problèmes en essayant de nourrir autant de personnes avec des magasins fermés.

«Je les ai envoyés à mon camion de nourriture, je leur ai envoyé le code d’accès et je leur ai demandé de retirer toute la viande, au besoin», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait également envoyé de la nourriture et des fournitures de cuisine à un employé qui avait perdu le courant. . « Tout le monde ne fait que mobiliser des ressources, rassembler ce qu’il a et faire ce qu’il peut. »

D’autres restaurants à travers l’état ont été ouverts pour fournir des repas gratuits ou un espace chaleureux pour les gens si leurs propres maisons sont trop froides. Mighty Chick, un restaurant de poulet à Watauga, au Texas, a écrit sur Facebook qu’il avait pris la décision soudaine d’ouvrir mardi alors que les clients «n’arrêtaient pas de venir» et disaient qu’ils «n’avaient pas eu d’électricité ni d’eau pendant (quelques) jours».

« Il semblait que nous pourrions être le seul restaurant ouvert dans ce domaine, donc (nous) ne pouvions pas les retourner », a écrit l’établissement sur Facebook.

Le restaurant vietnamien d’Austin Sip Pho, a déclaré qu’il offrait des repas gratuits aux premiers intervenants. Qana Cafe, un restaurant libanais de Fort Worth, a déclaré sur Facebook qu’il serait «ouvert sur le quartier» et offrirait des repas gratuits à ceux qui en ont besoin.

Un autre restaurant, le Cajun Market, a fait la une des journaux en faisant don de repas à un établissement de soins pour personnes âgées qui avait perdu du courant mardi matin.

World Central Kitchen, l’organisation de secours alimentaire à but non lucratif du chef Jose Andres, a déclaré AUJOURD’HUI qu’elle avait commencé à servir de la nourriture à Houston, au Texas, mardi après-midi, fournissant des centaines de repas aux personnes âgées et aux refuges.

MISE À JOUR de Houston! Le restaurant partenaire de WCK, Burns BBQ, s’est activé, préparant plus de 700 sandwichs au bœuf haché pour les résidences pour personnes âgées pendant la panne de courant. Notre première livraison de repas est en cours et les résidents ont hâte que l’électricité revienne. Nous en partagerons plus bientôt. #ChefsForTexas pic.twitter.com/uMCHwYnok8 – Cuisine centrale mondiale (@WCKitchen) 17 février 2021

Snitzer a déclaré qu’il était « incroyable » de voir des organisations se rassembler pour garder les gens nourris et en sécurité pendant le temps glacial.

«C’est merveilleux de voir à quel point les gens sont généreux», a-t-elle déclaré. « Quand ils savent qu’il y a un besoin, les gens se présentent. Les gens se présentent (au centre des congrès) en disant: » Je veux aider « et ils font du bénévolat. C’est juste un très bon sentiment. »

«À ce stade, la communauté aide la communauté», a déclaré Moran. « Je suis très reconnaissant de voir tout le monde faire ça … Je suis tellement reconnaissant que d’autres personnes puissent conduire et aider à distribuer les produits de première nécessité pour survivre. »