Les rendus de fuite de Google Pixel 5 révèlent une caméra selfie perforée, une configuration à double caméra arrière, plus

Quelques jours après le lancement du Pixel 4a, certains analystes ont divulgué la conception probable du prochain Google Pixel 5.

Pronostiqueur populaire Steve Hemmestoffer, ou, OnLeaks a révélé que le produit phare serait en quelque sorte une combinaison des meilleures fonctionnalités de Pixel 4a et Pixel 4. La révélation a été faite en collaboration avec le point de vente PriceBaba.

Le Google Pixel 5 est susceptible d’être assez similaire au Pixel 4a en termes de design, car il devrait comporter un écran plat avec une caméra perforée dans le coin supérieur gauche. Le produit phare pourrait venir avec un écran entre 5,7 et 5,8 pouces. Bien que les tailles de batterie ne soient pas encore connues, Pixel 5 est susceptible d’inclure un chipset Qualcomm Snapdragon 765G 5G, ainsi qu’une RAM de 6 Go (au moins) et 128 Go de stockage.

Arstechnica.com signalé Comment OnLeaks avait correctement spéculé sur le design du Google Pixel 4a, plusieurs mois avant son lancement. Cela rend les derniers rendus assez fiables. Il n’y aura pas de prise casque et Google vise à supprimer certaines des nouvelles fonctionnalités introduites dans le Pixel 4. Par exemple, le Pixel 5 ne verra probablement pas le système d’identification de visage. En outre, les détails extérieurs flashy tels que les deux caméras infrarouges, le projecteur infrarouge et le projecteur infrarouge sont très probablement abandonnés.

Le téléphone sera livré avec un design monocoque, comme on le voit dans l’aperçu publié par Google plus tôt ce mois-ci. En présentant à la fois le Pixel 5 et le Pixel 4a (5G), la firme avait déclaré que les nouveaux téléphones allaient faire “des vidéos en streaming, télécharger du contenu et jouer à des jeux sur Stadia ou d’autres plates-formes plus rapidement et plus facilement que jamais”. Principalement, le Pixel 5 et le Pixel 4a (5G) seront lancés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, au Japon, à Taiwan et en Australie.

