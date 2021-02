Les remakes de Pokémon Diamond et Pearl annoncés

Les remakes de « Pokémon Diamond and Pearl » arriveront sur Nintendo Switch. Nintendo a officiellement annoncé que les remakes intitulés « Pokémon Brilliant Diamond et » Pokémon Shining Pearl « , sortira plus tard cette année, mettant fin à des années de spéculation et de rumeurs.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Adam Sandler exprime son intérêt pour une suite de « Happy Gilmore »

Les nouveaux jeux ont été annoncés dans le cadre d’un Pokémon Presents publié aujourd’hui sur le Youtube de Pokémon. Un bref aperçu des jeux a été révélé lors de la Direct, révélant que le voyage dans le monde utilisera un style plus chibi que « Pokémon Diamant et Perle » de 2019.

Cependant, le combat restera le même que dans les jeux précédents de Pokémon, contrairement à un version plus simplifié comme on le voit dans « Pokémon: Allons-y Pikachu et Évoli. »

Il s’agit notamment des premiers jeux Pokémon de la série principale non développés par Jeu habituel. En échange, « Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl » a été développé par ILCA, le créateur de « NieR: Automata » et « Code Vein ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: AC / DC: Angus Young clarifie le rôle de Bon Scott dans « Black in Black »

Les fans ont attendu une nouvelle version de « Pokémon Diamant et Perle » pendant des années, et ces rumeurs ont semblé prendre de l’ampleur lorsque Game Freak a confirmé qu’ils ne faisaient pas de « Troisième version » de « Pokémon Sword and Shield ».

En plus de l’annonce de la Refaire, il a été annoncé «Pokémon: Arceus Legends», «Pokémon Brilliant Diamond» et «Shining Pearl» sera lancé dans 2021.