Les récompenses comme les Golden Globes ont-elles un problème de genre?

Lorsque la saison des récompenses arrive, il semble que la conversation des nominés porte toujours sur le manque de reconnaissance des femmes, et à juste titre.

La récente liste des nominés ayant été publiée pour les Golden Globes et les Screen Actors Guild Awards 2021, il est clair que de nombreuses femmes manquent dans les catégories qui partagent des nominés hommes et femmes.

Il semble également un peu dépassé de voir qu’il existe plusieurs catégories dans ces récompenses qui sont divisées et séparées par sexe.

S’ils devaient être fusionnés, cela créerait la définition même de l’égalité et cela suivrait les étapes d’autres plus petites émissions de récompenses qui ont fusionné les catégories masculine et féminine.

Le fait d’avoir des catégories masculines féminines distinctes aliène ceux qui s’identifient comme non binaires.

La division des catégories masculines et féminines ne s’adresse pas au groupe croissant de professionnels du cinéma, d’acteurs et de membres du public qui ne s’identifient pas sur le binaire de genre.

Cela a été mis sur le devant de la scène lorsque Milliards La star, Asia Kate Dillon, a été le premier acteur ouvertement non binaire à jouer un personnage non binaire dans une grande émission de télévision. Après avoir été nominée pour un Emmy pour ce rôle, Asia a écrit une lettre contestant l’académie de la télévision sur les catégories sexospécifiques, ce qui a déclenché une conversation à l’échelle de l’industrie.

«… Si les catégories« acteur »et« actrice »sont en fait censées représenter la« meilleure performance d’une personne qui s’identifie comme une femme »et la« meilleure performance d’une personne qui s’identifie comme un homme », alors il y a pas de place pour mon identité dans ce système de récompense binaire », a déclaré Asia.

Les réalisatrices sont entrées dans l’histoire lorsque les nominées ont été annoncées pour les Golden Globes 2021.

Pour la première fois dans l’histoire, trois réalisatrices ont été nominées pour le meilleur réalisateur – la première fois que plus d’une a été présélectionnée en une seule année.

Emerald Fennell, Chloe Zhao et Regina King sont en lice pour le prix, qui n’avait auparavant nominé que cinq femmes depuis le premier spectacle en 1944.

Le spectacle des Golden Globes de l’année dernière était tout à fait le contraire.

Malgré des films acclamés par la critique et très attendus réalisés par des femmes, aucun n’a été nominé pour le meilleur réalisateur. Ces films acclamés par la critique comprenaient Booksmart, Petite femme, et Une belle journée dans le quartier.

Ce n’est un secret pour personne que les hommes – en particulier les hommes blancs – dominent les remises de prix.

Cependant, au cours des deux dernières années, cette tendance a diminué, car davantage de personnes de couleur et de femmes sont à la fois nominées pour plus de prix et incluses dans la liste des membres votants.

Selon le LA Times, en 2012, les électeurs aux Oscars étaient 94% blancs et 77% masculins.

Depuis lors, la réaction du public a eu un effet positif sur ces pourcentages. Ils l’ont fait en augmentant le nombre d’électeurs sur la liste. Ce nombre est passé de 6 261 à 8 469, ce qui comprenait de nombreux membres féminins et noirs.

Il est temps de changer, une fois pour toutes.

Même s’il est formidable d’avoir autant de catégories et de voir autant d’acteurs reconnus pour leur travail, il est grand temps que nous fusionnions les catégories ventilées par sexe et apportions une certaine égalité à une industrie déjà inégale.

Pourra-t-on voir une scène partagée entre acteurs et réalisateurs masculins et féminins dans un proche avenir?

Certaines émissions de récompenses fusionnant déjà les catégories séparées par sexe, nous pourrions commencer à voir une tendance à mesure que de plus en plus de personnes de couleur et de femmes seront reconnues pour leur travail talentueux sur grand écran.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.