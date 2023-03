Les réalisateurs de Everything Everywhere all at Once dirigeront un projet Star Wars

Disney+

Les réalisateurs de Everything Everywhere all at Once ont surpris le monde entier avec leur consécration aux Oscars et ils arrivent maintenant dans l’univers Star Wars.

©GettyLes Daniels et leurs Oscars

Daniel Kwan et Daniel Scheinertmieux connu comme Les Danielsont les administrateurs à succès de Tout Partout tout à la fois qui a balayé les Oscars en remportant, entre autres récompenses, le prix du meilleur réalisateur et du meilleur film. Maintenant, le duo se prépare pour un nouveau projet très spécial qui aura lieu sur la plateforme de streaming Disney+.

Les Daniel arriver à Guerres des étoiles pour ajouter son empreinte indéniable à un projet dont on sait très peu : Équipage squelettequi a confirmé l’un de ses principaux protagonistes, l’acteur populaire Loi de Jude. Le journaliste hollywoodien a confirmé que les cinéastes ont réalisé un ou deux épisodes de cette série à venir se déroulant dans la galaxie lointaine basée sur les créations de l’imagination agitée de George Lucas.

Apparemment ce projet Guerres des étoiles que l’on peut voir dans Disney+ Le tournage aurait commencé en septembre dernier pour se terminer en janvier, c’est pourquoi Les Daniel gardé secret leur implication dans Équipage squelette qui, de ce qu’on peut déduire de ces dates, était antérieure à la consécration des réalisateurs aux Oscars avec Tout Partout tout à la fois.

Confirmation des Daniels

Daniel Kwan Il a profité de ses réseaux sociaux pour faire référence à ce projet et a posté : « Nous aimons Jon Watts, Star Wars, apprendre de nouvelles technologies, rencontrer de nouveaux équipements techniques et artistiques, et nous avions besoin de journées de travail pour maintenir une assurance maladie (!!!) donc c’était facile de dire oui »confirmant ainsi que le duo s’occupera d’au moins une livraison de Équipage squelette.

La prochaine série d’action en direct de Guerres des étoiles qui s’ajoute à des titres comme Le Mandalorien, Le Livre de Boba Fett et Obi Wan Kenobi, entre autres, il raconte les histoires d’un groupe d’enfants qui sont perdus dans la galaxie. Cela se produit quelque temps après les événements relatés dans le retour du jedi et le spectacle est influencé par un classique hollywoodien : les goonies. Un autre fait à prendre en compte est que nous verrons des planètes familières lors de l’intrigue de ce programme TV qui s’annonce incontournable avec Jon Watts et les Daniels à charge.

