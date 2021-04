Les réalisateurs de Cyberpunk 2077 s’enrichissent grâce aux bonus récoltés par les ventes spectaculaires du jeu vidéo.

CD Projekt a présenté ses résultats financiers pour l’exercice 2020 la semaine dernière, avec des chiffres de chiffre d’affaires trois fois plus élevés que ceux de la première de The Witcher 3, le tout grâce évidemment au lancement de Cyberpunk 2077. En fait, le Les réalisateurs de Cyberpunk 2077 s’enrichissent grâce à ces ventes.

Mais le développement de jeux était tout sauf simple pour l’entreprise. Ils ont été confrontés à l’une des controverses les plus notoires de l’industrie ces dernières années, et le conseil d’administration du CDPR lui-même assumant sa responsabilité pour l’état du jeu, au milieu des critiques sur les délais fixés et le manque de transparence lorsqu’il le montre.

Eh bien, vos 5 managers recevront des bonus de performance millionnaires cette année. 28 millions à répartir entre les 5 membres du conseil d’administration. Partagé par Bloomberg, le conseil d’administration de CD Projekt recevra un peu plus de 28 millions de dollars pour les résultats financiers de la société.

De ce montant, les PDG Marcin Iwinski et Adam Kicinski recevront chacun 6,3 millions de dollars, tandis qu’Adam Badowski recevra 4,2 millions de dollars. En revanche, l’entreprise distribuera 29,8 millions de dollars parmi les 865 salariés de CD Projekt.

Le journaliste Jason Schreier affirme, sur la base des commentaires des employés eux-mêmes, que la plupart des travailleurs recevront des primes comprises entre 5 000 et 9 000 dollars, avec des chiffres plus élevés pour les postes les plus anciens.

Environ 30 millions ont été répartis parmi les employés, tandis que 28 millions ont été répartis entre les 5 réalisateurs du jeu vidéo.

De son côté, un représentant du CDPR déclare à la publication précédente que la moyenne est de 34 000 € par employé. Pourtant, toujours sur la base des sources de Schreier, les employés s’attendaient à des bonus plus importants pour leur première grande sortie en 5 ans.

Certains disent que les ventes auraient été meilleures si la directive leur avait permis de retarder le jeu au lieu de le publier dans son état actuel. Et, par conséquent, leurs bonus auraient été plus élevés.

Lors de l’appel aux investisseurs après les résultats financiers, partage Jason Schreier, un actionnaire demande au conseil d’administration s’il pense qu’il est approprié de garder les bonus intacts après la première rocheuse de Cyberpunk 2077.

Les bonus chez CD Projekt représentent 20% du revenu net annuel, qui est réparti entre le conseil et les employés. «Ceux [bonuses] Ils me semblent astronomiques maintenant, au vu de ce qui s’est passé«, Affirme l’actionnaire. À cette question, le PDG Adam Kicinski a répondu:

«Concernant les bonus, oui, ils sont proches de 20% et ils en ont toujours été ainsi; rien n’a changé récemment. Environ la moitié va au conseil d’administration«Dit le PDG.

«Notre rémunération a toujours été liée au revenu net, c’est-à-dire l’argent que l’entreprise a gagné. Un revenu net plus élevé signifie des primes plus élevées; cela a été le cas historiquement«.

A cela, et pour conclure la réponse, Kicinski ajoute que «quand il y a des résultats, on obtient des bonus, ce sont les contrats que nous avons, et c’est tout ce que je peux dire pour le moment«.