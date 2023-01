Les réalisateurs de Batgirl travailleraient à nouveau avec Warner Bros. à une condition

Adil El Arbi et Bilall Fallah sont toujours ouverts à faire plus de travail pour DC Studios malgré l’annulation décevante de Batgirl.

La disparition de Fille chauve-souris était évidemment une grande déception pour ses administrateurs, Adil El Arbi et Bilal Fallah. Même si le film était en pleine post-production et aurait subi des projections de test, il a été annoncé que le film avait été complètement mis de côté par Warner Bros. Discovery. Parce qu’il était radié à des fins fiscales, le studio ne peut pas sortir le film et il est peu probable que le film presque terminé finisse jamais par voir le jour.





Beaucoup de travail acharné a été consacré Fille chauve-souris à la fois de la distribution et de l’équipe, et un tel événement rendrait de nombreux cinéastes désintéressés de travailler davantage avec le studio. Ce n’est pas le cas pour le Fille chauve-souris barreurs, El Arbi l’ayant récemment confirmé lors d’une conversation avec Variety. Parce qu’ils sont de si grands fans des propriétés de DC, ils ne peuvent pas s’imaginer décliner une autre offre de Warner Bros. Discovery pour faire un projet de super-héros, bien qu’ils devront peut-être s’assurer qu’une certaine garantie est en place avant de signer.

« Nous sommes des fans de DC, et si nous avons la chance à l’avenir de faire quelque chose dans cet univers, nous ne dirons jamais non. Je veux dire, bien sûr, notre seule condition est que le film sorte.





Batgirl n’était pas le seul film à être mis de côté

Warner Bros.

Fille chauve-souris l’annulation n’était que la pointe de l’iceberg des grands changements qui arrivaient dans les projets DC en cours chez Warner Bros. Discovery. Il a depuis été annoncé que James Gunn et Peter Safran dirigeront le navire de manière créative à la tête de DC Studios, et ils ont déjà annulé divers projets prévus, notamment Adam noir 2 et Merveille femme 3. Variety rapporte que les deux prévoient une « réinitialisation large mais pas globale » du DCU, ce qui suggère que la plupart des personnages seront redémarrés tandis que certaines exceptions seront faites. Il reste à voir quels acteurs des films DC précédents resteront dans la DCU.

Zachary Levi a publiquement déclaré qu’il espérait continuer en tant que Shazam dans la DCU, mais admet qu’il n’est pas encore tout à fait sûr si cela se produira. Ce qu’il a également dit, c’est que les critiques devraient donner à Gunn et Safran un peu de temps pour comprendre ces choses, car ils planifient une décennie de films.

« Donnez-leur du temps pour profiter des vacances, et voyons ce qui se passe de l’autre côté », a déclaré l’acteur le mois dernier.