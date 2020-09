Les puces des tests de grossesse électroniques sont presque aussi puissantes que celles des premiers ordinateurs IBM

Imaginez dire à quelqu’un chez IBM dans les années 1980 que quatre décennies plus tard l’un de vos PC ne serait utilisé que pour faire un test de grossesse. Il aurait probablement ri au nez, mais la vérité est que la technologie a tellement évolué que c’est exactement ce qui se passe.

Cela a été démontré par les analyses de quelques-uns de ces tests de grossesse numériques qui ont une série de composants électroniques qui sont comparable en puissance à ce que les PC IBM d’origine fournissaient.

Ces appareils ont plus de technologie qu’il n’y paraît

Le célèbre “antiquaire” numérique de Twitter, @Foone rejoint un autre utilisateur nommé @Xtoff et un expert dans le domaine de la cybersécurité. Ce dernier s’est plaint ces derniers jours de la façon dont l’un de ces tests de grossesse, qui coûtait 12 €, ne faisait pas beaucoup de différence par rapport à la méthode «manuelle».

Ma femme avait vérifié si elle était enceinte, au départ avec des bandelettes de test, qui peuvent coûter aussi peu que 20 cents chacune. Elle a eu des lectures positives, elle voulait donc quelque chose de “plus précis”, un test numérique. C’est ici. 12 € / pièce, et il lit littéralement une bandelette de test. Quelle arnaque. pic.twitter.com/JGFnytbwFd – Xtoff (@CrunkComputing) 10 août 2020

Après une enquête plus approfondie, lui et Foone Ils ont “vidé” ces tests de grossesse numériques, qui peuvent être achetés pour aussi peu que 5 euros dans certains cas, et ils ont constaté qu’à l’intérieur se trouvaient des composants électroniques qui semblaient exagérés aux fins de ces appareils.

En fait, le produit Clearvue a découvert une unité de microcontrôleur (MCU) HT48R065B fabriquée par Holtek et qui fonctionne avec une fréquence de travail de 4 ou 8 MHz et qu’il est alimenté par deux petites batteries 1,5V L763F.

J’ai vu récemment un tweet que je voulais confirmer. Malheureusement, je ne peux pas le trouver pour le moment, mais il s’agissait de tests de grossesse numériques.

Alors, je suis sorti et j’ai attrapé un pack de 2 pour 7 dollars: détruisons-le! pic.twitter.com/1a0drwi7N5 – foone (@Foone) 4 septembre 2020

Éviscérer un test de grossesse

Foone a effectué un test similaire et dans un fil spectaculaire sur Twitter a expliqué son analyse de l’un de ces tests. Acheté un pack de deux pour 7 € et analysait chacun des éléments qui les composait. Mis à part une petite pile 3V CR1616, il a découvert un petit interrupteur d’allumage activé par l’humidité.

et pourquoi fait-il cela? pour qu’il puisse détecter les lignes sur le papier!

En d’autres termes, tout l’intérêt de la partie numérique, de la batterie, du circuit intégré, des LED et des photodiodes … est de lire les lignes et de vous dire «ENCEINTE» et «PAS ENCEINTE» au lieu de «||» ou “| +” pic.twitter.com/uTlKUTkiCY – foone (@Foone) 4 septembre 2020

Une série de trois LED et de deux photocapteurs est utilisée pour détecter les lignes des bandes de grossesse que nous interpréterions autrement à l’œil nu, et toute cette partie numérique lit simplement ces lignes pour plus tard. indiquer plus clairement si la personne testée est enceinte ou non plus clairement qu’avec le “||” typique ou “| +”.

La puce qui contrôle tout est, comme dans le cas précédent, un Holtek MCU, bien que le modèle change légèrement. C’est le HT48C06, un microcontrôleur 8 bits avec 64 octets de RAM et 1024 mots (octets) de capacité dans sa ROM (non programmable), en plus de 13 broches GPIO.

Selon Foone, cette puce fonctionne à 4 MHz car cette batterie 3 V ne serait pas en mesure de laisser de la place pour plus, mais selon cet expert, “cette chose est probablement plus rapide des nombres de traitement et des entrées / sorties de base que le processeur IBM PC d’origine, et c’est sur quelque chose sur lequel tu pisses et que tu jettes. ”

Cette découverte génère plusieurs réflexions: non seulement celle qui influe sur la façon dont nous avons avancé technologiquement, mais aussi celle qui parle d’un produit qui ne semble pas vraiment faire quelque chose de spécial sauf pour faciliter la lecture du résultat du test.

Les tests de grossesse sont précis à 99% en laboratoire, à 75% dans la nature en raison d’erreurs de lecture – erreurs qui dépendent fortement de l’éducation et du statut socio-économique. Non, il n’est ni stupide ni inutile d’utiliser une interface matérielle pour aider les femmes dans ce domaine.https: //t.co/BFbM36D8l1 https://t.co/rg4ncKLtke – Naomi Wu 机械 妖姬 (@RealSexyCyborg) 4 septembre 2020

Le problème, disent certains, est qu’il existe des études qui révèlent que les tests manuels peuvent être mal interprétés en raison de facteurs tels que l’éducation ou le statut socio-économique.

Pour ce faire, bien sûr, il utilise des composants électroniques et des batteries qui peut être un problème environnemental supplémentaire que nous avons déjà dans le domaine des déchets électroniques.

