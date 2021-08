Les productions en streaming les plus populaires

Innover et avoir du contenu original est le seul moyen pour que les plateformes de streaming ne perdent pas leurs utilisateurs. C’est pourquoi Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ et Apple TV renouvellent chaque mois leur catalogue pour susciter de plus en plus d’intérêt. Et, de Spoiler, nous vous invitons à connaître les productions les plus vues de chaque service à la demande.

5 productions en streaming populaires à ne pas manquer :

5. M. Corman :

Mettant en vedette, réalisé et créé par Joseph-Gordon Levitt, cette série a rejoint Apple TV + il y a moins d’un mois et n’a publié que trois chapitres. Mais, il se positionne déjà comme l’un des meilleurs du service de streaming. L’acteur incarne un professeur d’école publique qui n’arrive toujours pas à accepter qu’il laisse derrière lui sa jeunesse et ses rêves frustrés dans le monde de la musique.







4. Le Lotus Blanc :

C’est l’une des séries préférées de HBO Max. Sorti cette année et originaire de la plateforme, il compte une seule saison de six épisodes à succès. Remplie de comédie, de drame et de satire américains, cette bande suit les vacances idylliques de plusieurs clients de l’hôtel qui, en plus de se détendre, doivent faire face à des complexités plus sombres qu’ils ne l’imaginent.







3. Et si… ?

C’est la dernière première de Marvel sur Disney +. Cette web série animée basée sur la bande dessinée explore, suite à la création du multivers à la fin de la première saison de Loki, les différentes chronologies alternatives dans lesquelles les moments emblématiques du MCU se produisent différemment.







2. Infecté :

Exclusivité Amazon Prime est en tête le plus vu de ces derniers jours sur la plateforme. Bien qu’il s’agisse d’un film, c’est précisément l’intrigue qui attire l’attention. « Le virus COVID-23 a muté et le monde est dans sa quatrième année de quarantaine. Un messager court contre la montre pour sauver la femme qu’il aime d’un camp de quarantaine», précise le synopsis officiel.

1. Le Royaume :

C’est l’une des dernières versions de Netflix. C’est le 13 août que la plateforme a ajouté cette création originale à son catalogue, qui ne comporte qu’une seule saison avec huit épisodes. Le chef religieux, Emilio Penna, est candidat à la vice-présidence selon la formule Badajoz-Penna, mais son colistier est assassiné à la fin de la campagne, il doit donc maintenant définir s’il doit trouver le meurtrier ou remplir son devoir civique.