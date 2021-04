Les producteurs d’oscars révèlent des mesures de sécurité contre le COVID

Dimanche prochain, 25 avril, se tiendra la cérémonie annuelle des Oscars, qui après un retard de près de deux mois, se déroulera dans le cadre d’une réglementation sanitaire stricte face à la pandémie de Covid-19, un sujet dont les producteurs de l’événement ont a partagé quelques détails sur l’organisation de l’événement.

Dans l’édition de cette année, le comité d’organisation de l’Académie mettra en place, en plus de la salle principale de l’événement de la ville de Los Angeles, deux lieux supplémentaires dans les villes de Londres et de Paris, afin de garantir la participation des nominés en Europe. dans l’éventualité.

La mise en œuvre de ces sites était une réponse à la règle controversée qui empêchait les nominés de recevoir leurs prix via Zoom, en raison des complications logistiques et de temps d’antenne que cela impliquait. Jesse Collins, Stacey Sher et le cinéaste Steven Soderberg seront les producteurs de l’événement cette année, partageant avec Deadline certaines des mesures prises pour sécuriser la cérémonie.

Soderberg souligne qu’il s’agissait de « Contagion », un film sorti en 2010 dans lequel Sher a travaillé en tant que producteur, ce qui l’a préparé avec suffisamment d’expérience pour construire un projet de cette ampleur lors d’une crise sanitaire mondiale.

«Nous avons eu beaucoup de pratique», dit Soderberg. «Cette industrie était à l’avant-garde de la création de protocoles permettant aux personnes de retourner au travail en toute sécurité. Cela a commencé avec «The safe way forward» en juin dernier (protocole de sécurité dirigé par Soderbergh) et a ensuite été officialisé lors d’une négociation avec les producteurs en septembre », dit-il.

Soderbergh souligne que, lors du tournage de son deuxième film pendant la pandémie, il a su faire face à des situations de problèmes de santé comme celle des Oscars. «Cela demande beaucoup de travail. C’est incroyablement complexe et c’est très cher ».

Soderbergh s’assure également que tout le récit de l’événement sera guidé par les efforts qui ont été faits pour que les gens puissent reprendre leur travail et tout ce que cela implique, en plus de présenter au public toute la science derrière les protocoles pour maintenir le des gens sûrs.

«Nous espérons combiner la sécurité avec un spectacle qui ressemble à un aperçu de ce qui sera possible lorsque la plupart des gens sont vaccinés et que les tests rapides sont la norme. Covid sera là, car il est partout, mais nous voulons le remettre à sa place et ainsi passer à autre chose », conclut Soderbergh.