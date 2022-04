Les prochains téléphones pliables de Samsung, Z Flip4 et Z Fold4 pourraient avoir un prix très compétitif

22 avril 2022 13:21:39 IST

Comme chaque année, Samsung prévoit de sortir la prochaine itération des téléphones pliables de la série Z d’ici la fin de l’été. Alors qu’ils se préparent à lancer les téléphones en août, il a commencé à préparer des composants pour fabriquer les appareils, et si les récents bons de commande que Samsung a émis sont quelque chose à voir, les géants de la technologie sud-coréens entrent, tous les canons flamboyants.

Samsung domine le marché des smartphones pliables depuis qu’ils ont adopté le concept d’appareils pliables. Bien sûr, il y avait des problèmes majeurs avec le premier Z Fold, mais depuis la deuxième génération, Samsung y met du sien. Il y a eu un certain nombre d’autres joueurs qui ont essayé d’entrer dans le segment, comme Motorola, avec leur téléphone à clapet Razr. Cependant, aucun autre joueur n’a connu autant de succès que Samsung.

Cela dit, Samsung a également eu du mal avec le nombre de ses téléphones de la série Z. En raison de la complexité des charnières et des écrans pliables en général, Samsung a été contraint de fixer un prix astronomique pour ces appareils. Le Z Fold3 5G, par exemple, se vend à plus de Rs 1,7 Lakhs.

Selon un leaker réputé qui utilise le nom d’utilisateur DSCCRoss sur Twitter, Samsung double le nombre d’unités des Z Fold4 et Z Flip4, par rapport aux Z Fold3 et Z Flip3. Il dit également qu’il pourrait y avoir une baisse de prix significative pour la quatrième génération de la série Z.

La production de téléphones Z Fold 4 et Z Flip 4 de Samsung pour juillet est plus du double de ce qu’elle était pour les Z Fold 3 et Z Flip 3. Pointant vers un lancement très fort. Pourrait voir une baisse de prix.

– Ross Young (@DSCCRoss) 20 avril 2022